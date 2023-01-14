ميدو: سأظل أكافح مع الإسماعيلي.. ونحتاج إلى فوز وحيد فقط

أكد أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي، أن الدراويش يحتاج إلى فوز وحيد فقط في الدوري من أجل بدء سلسلة الانتصارات.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنا متأكد إن مع أول مكسب ليا مع الإسماعيلي الدنيا هتتغير تماما" .

وأضاف: "الناس كلها شافت أداء الفريق الشوط الأول والتطور الخاص بالفريق واللاعبين"

وواصل: "أنا بشتغل على القماشة اللي موجودة معانا، والناس اللي معايا في الجهاز الفني بتموت نفسها من أجل الإسماعيلي" .

واختتم حديثه قائلا: "كل المباريات صعبة للغاية، والشوط الأول بالكامل الإسماعيلي سيطر على الكرة وكان الأفضل".

إصابة مشجع الإسماعيلي

تعرض أحد مشجعي نادي الإسماعيلي للإغماء خلال تواجده في مدرجات ملعب استاد الإسماعيلية، أثناء حضوره مباراة فريقه أمام منافسه المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز.

وتدخلت عربة الإسعاف لنقل المشجع في حالة من التوتر داخل المدرجات وبدا الأمر مخيفا على وجوه المشجعين.

وتعرض الإسماعيلي للهزيمة أمام المقاولون العرب بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي انتهت منذ دقائق.

تقدم المقاولون العرب بالهدف الأول في الدقيقة 50 عن طريق عمر فتحي.

وتعادل الإسماعيلي عن طريق لاعبه محمد هاشم في الدقيقة 53، قبل أن يستعيد المقاولون صفوفه لضمان هدفه الأول.

ثم سجل مامادو نياس لاعب المقاولون الهدف الثاني لذئاب الجبل في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 80 سجل جون أوكولي الهدف الثالثة ليؤكد فوز المقاولون العرب على الإسماعيلي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 21 ويحتل المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 7 في المركز الأخير.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي لم يفوز باي مباريات مع ميدو منذ توليه مهمة الفريق هذا الموسم، مما زاد من سوء النتائج واحبط مشجعي الدراويش.