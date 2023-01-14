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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة كلاسيكية لـ عائشة بن أحمد عبر إنستجرام

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت عائشة بن أحمد في الصور بإطلالة كلاسيكية  مرتدية جاكيت باللون اللبني ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.


وحصدت الفنانة عائشة بن أحمد إشادات واسعة من الجمهور، بالتزامن مع عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "النزوة"، على منصة "شاهد VIP"، والذي يشاركها بطولته خالد النبوي وعمر الشناوي.

وتظهر عائشة بن أحمد في دور "هالة"، امرأة تعيش في مدينة الجونة وتسكن منزل جدها الذي ورثته عنه، كما تعمل كنادلة في مطعم، وتعيش هالة علاقة معقدة مع زوجها "سيف" الذي يجسده عمر الشناوي، لا سيما بعد وفاة طفلهما، وكذلك علاقة شائكة بدأت تظهر بوادرها بينها وبين "عمر" الذي يجسده خالد النبوي، رغم أن متزوج ولديه ثلاثة أولاد، وذلك بعدما التقت به مصادفة في المطعم.

"النزوة" من بطولة خالد النبوي، وعائشة بن أحمد، وعمر الشناوي، وسالي شاهين، ومراد مكرم، وعمرو صالح، ونور محمود، وزياد النبوي، وبمشاركة مجموعة من الضيوف منهم: سلوى محمد علي، رمزي العدل، ميريت الحريري، ونهى الخولي. المسلسل من تأليف محمد الحاج، بمشاركة يمنى خطاب، وياسمين زهدي، ومن إخراج أمير رمسيس.

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