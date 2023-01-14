“دِشرت”.. رواية جديدة لـ حسين عبد البصير في معرض القاهرة الدولي الـ54

أصدرت دار أم الدنيا للنشر، رواية “دِشرت” للروائي وعالم الآثار الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، لتكون متاحة لجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب 54. في روايته الجديدة “دِشرت” يدخل حسين عبد البصير إلى منطقة مهمة في تاريخ مصر القديمة برؤية مختلفة ومثيرة.

تدور أحداث الرواية عن الملك أحمس الأول، قاهر الهكسوس.

ومن خلال عشر حكايات، نعرف قصة احتلال الهكسوس لجزء من أرض مصر بشكل جميل يمزج الأسلوب الأدبي بالعلمي، ويوضح أحدث الأبحاث العلمية والاكتشافات الأثرية عن تلك الفترة المثيرة من تاريخ مصر القديمة.

ويقدم أبرز وأهم شخصيات العصر من أبطال مصر القديمة رجالاً ونساء منذ البداية وإلى أن تم تحرير مصر من محنة الاحتلال الهكسوسي البغيض على يديَّ الملك أحمس الأول العظيم.

ويختم الروائي روايته بالحديث عن ذكرى الملك أحمس الأول قاهر الهكسوس في أذهان المصريين.

الدكتور حسين عبد البصير؛ عالم آثار وروائي وكاتب مصري، حصل على درجة الليسانس في الآثار المصرية القديمة من كلية الآثار بجامعة القاهرة، ودرجتي الماجستير والدكتوراه في الآثار المصرية القديمة وتاريخ وآثار الشرق الأدنى القديم في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية.

له عدد كبير من الروايات والقصص والكتب والمقالات المشهورة محليًّا وعالميًّا. يشغل الآن منصب مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية.