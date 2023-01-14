في عيد ميلاد إيناس مكي .. لم تحضر جنازة والدها واستبعدت من هذا الفيلم

تحتفل الفنانة إيناس مكي بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات فى تاريخ الدراما المصرية .

إيناس مكي من أصول جزائرية ، ولدت في مدينة ورقلة في الجزائر لأم مصرية ونشأت في مصر مع أسرتها المصرية بعد ترك والدها لها هي واخواتها ومن بينهم الفنان أحمد مكي.

إيناس مكي

حصلت إيناس مكي على ليسانس آداب جامعة القاهرة، ثم دخلت مجال الإعلانات من وبعده الدراما .

لمعت في دور الخواجاية في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، ومن المسلسلات التي عملت بها أيضًا الحلم والألم، وعالم يا هووه، وعملت أيضًا بالمسرح في مسرحية جنون البشر.

كشفت الفنانة إيناس مكي فى احد الحوارات التليفزيونية عن العديد من الجوانب الشخصية عن والدها ، حيث قالت : "والدي أفنى حياته في أبو ظبي هو من قام ببناء وزارة الإعلام والثقافة، وعند وفاته كل الإعلاميين في الإمارات قدموا لنا العزاء وكتبوا عنه مقالات كثيرة وخد حقه".

تابعت إيناس مكي: “بابا كان علامة فكان مسئولا عن منع أو السماح بدخول الكتب إلى الإمارات”.. مضيفة: “تحاملت على نفسي وعشت بعد وفاة والدي في فترة صعبة”.

إيناس مكي

وعن سر عدم حضورها جنازته قالت إيناس مكي : ابويا مات فى 2019 وكنت مرتبطة بمسرح الدولة، والالتزام بالعمل كان سبب عدم الحضور".

وتابعت أنها عاشت حالة نفسية صعب، بعد غيابها عن جنازة والدها.

سر استبعادها من مواطن ومخبر وحرامي :

كان من المقرر ان تشرك إيناس مكي فى بطولة فيلم “ مواطن ومخبر وحرامى ” ، للمخرج داوود عبد السيد ، ولكن تم إستبعادها .

وقالت إيناس مكي ، انها رشحت لـ فيلم مواطن ومخبر وحرامى ، وعقدت جلسات عمل مع مخرجه داوود عبد السيد ، الا انها طلبت تعديل طريقة تنفيذ 7 مشاهد فى العمل نظراً الى جرأتهم الشديدة ، حيث كان من المقرر ان تظهر بملابس النوم الداخلية .

إيناس مكي

واستكملت إيناس مكي أنها فوجئت ان المخرج داوود عبد السيد يقوم باستبعادها من العمل ، وحلت وجه جديد بدلاً منها .

وأضافت إيناس مكي ، انها بعد ان شاهدت العمل فى العرض الخاص ، وجدت ان الدور الذى كان عبارة عن 35 مشهد تم حذفه ولم يتبقى الا الـ 7 مشاهد الجريئة فقط .