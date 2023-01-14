عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيضانات كارثية وعواصف وانهيارات أرضية.. ولاية أمريكية تواجه غضب الطبيعة| صور

صدى البلد

تواجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية المكتظة بالسكان خطر "فيضانات كارثية" إثر هطول أمطار بمعدلات تاريخية فيها وسلسلة من العواصف بلغت ثمانية حتى الآن.

ويثير الأمر ذعر السلطات بسبب سقوط عدد من الضحايا وتزايد الانهيارات الأرضية وانقطاع التيار الكهربائي وتأثر البنية التحتية، فيما بدأت عمليات إخلاء للسكان في مناطق عدة في الولاية.

وسط ما تعانيه ولاية كاليفورنيا من معدلات أمطار تاريخية وسلسلة من العواصف، حذر خبراء من خطر "فيضانات كارثية" نهاية هذا الأسبوع، بحسب تقرير نشرته وكاله فرانس برس اليوم السبت.

وتشهد الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة، منذ 3 أسابيع، طقسا صعبا أودى بحياة 19 شخصا على الأقل، حتى الآن، وفقا للسلطات. 

وعانى السكان فيها بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي وتساقط الأشجار في الولاية. وسجل منخفض جوي جديد في كاليفورنيا الجمعة، ما أثار قلق السلطات في وسط الولاية. 

وبحسب التوقعات، قد تجد شبه جزيرة مونتيري نفسها معزولة عن العالم، بسبب ارتفاع الأمواج، وأن تنغمر بالمياه مدينة ساليناس البالغ عدد سكانها 160 ألف نسمة.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية، من أن "وادي ساليناس السفلي سيشهد بكامله فيضانات كارثية، وستغرق معظم مناطق كاستروفيل"، وأن "تفيض كل الطرق القريبة من نهر ساليناس وتصبح غير سالكة". 

ومن المتوقع أن تغمر المياه أكثر من 36 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.

وكل البنية التحتية والطرق والمنازل معرضة لخطر حدوث أضرار جسيمة كذلك.

وتلقت مناطق عدة في الولاية أوامر بالإخلاء، في حين تواجه شبه جزيرة مونتيري خطر الانقطاع عن العالم في حال تسببت المياه بقطع الطرق.

وحذر المسؤولون في مونتيري في وقت سابق هذا الأسبوع، من أن "سكان شبه الجزيرة ومنطقة ساليناس، يجب أن يتوقعوا أن ينعزلوا تماما لمدة يومين أو ثلاثة".

فيضانات ولاية كاليفورنيا العواصف ولاية كاليفورنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مفاجأة للمصريين|الدولار يتراجع 250 قرشًا لأول مرة وهذا سعره الأن في البنوك

مرتضى منصور يوقع عقوبة قاسية على إمام عاشور.. لهذا السبب

الكويت .. تحرك عاجل من الحكومة بشأن إقامات آلاف من الوافدين

لقاء القمة.. حفنة من الغيابات في الأهلي وثنائي الزمالك يبتعدان عن المباراة

إعلامية : الفنانة منة شلبي تغادر البلاد ونقل والدتها زيزي مصطفى للمستشفى

أنا راضية بحكم ربنا عليا..محمد عشوب يكشف آخر كلمات مريم فخر الدين

4 كلمات تقضي حاجتك وتزيد رزقك .. رددها الآن فلها مفعول السحر

ترشيحاتنا

لقاء القمة .. رضا عبد العال يكشف الأسباب المؤدية لإقالة فيريرا وكولر

صفارات إنذار وتحذيرات من مغادرة المنازل .. ماذا يحدث بـ إسرائيل؟

بسبب صباح .. غادة إبراهيم تكشف سر عملها فى تكفين وغسل الموتى

الأمير هاري يطالب العائلة الملكية الاعتذار لزوجته ميجان

انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا و ورقيا .. اليوم

بـ60 دعاء للميت يوم السبت لن ينقطع النور عن قبره.. فلا تبخل عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

حقد.. رجال يشعلون النار في منزل عائلة أثناء النوم بالهند|فيديو

نادر ومصنوع من خشب الأرز.. ماذا يفعل تابوت رمسيس الثاني في فرنسا ؟

غريب.. ظهور طبق طائر فوق بركان ثائر |شاهد

فيديو

أنا راضية بحكم ربنا عليا..محمد عشوب يكشف آخر كلمات مريم فخر الدين

هل ظهرت علامات الساعة في مكة.. إمام الحرم المكي يجيب| فيديو جراف

ذكر في القرآن.. حقيقة اقتراب اصطدام النجم الطارق بـ الأرض

احذروا .. كتلة هوائية من أوروبا تضرب مصر وأجواء شديدة البرودة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ