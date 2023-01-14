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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان الحداد والإضراب الشامل بجنين بعد استشهاد 3 فلسطينيين

أرشيفية
أرشيفية

أفادت مصادر فلسطينية محلية باستشهاد الشابين عز الدين حمامرة وأمجد خليلية بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب بلدة جبع جنوب جنين.

في سياق متصل؛ ذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن  الشاب يزن الجعبري، من بلدة اليامون غرب جنين، استشهد متأثراً بإصابته خلال اقتحام الاحتلال بلدة كفرذان بجنين قبل نحو عشرة أيام.

كما نعت سرايا القدس شهداء جنين يزن الجعبري وعزالدين حمامرة وأمجد خليلية عبر سماعات المساجد في جنين ومخيمها.

وقد أُعلن الحداد والإضراب الشامل في جميع مناحي الحياة بمحافظة جنين عقب الإعلان عن استشهاد ثلاثة شبان بمحافظة جنين صباح اليوم، السبت، ودعوات للحضور والمشاركة الواسعة بتشييع الشهداء.

كما نعت القوى الوطنية الفلسطينية الشهداء جنين الجعبري وحمامرة وخليلية، معلنة الإضراب الشامل في المدينة، حداداً على أرواحهم.

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