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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 12 بينهم 3 أطفال خلال أسبوعين برصاص الاحتلال

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت أن رصاص الاحتلال الإسرائيلي اغتال 12 شـهـيدًا فلسطينيًا بينهم 3 أطفال خلال أسبوعين فقط. 

وبحسب تقارير إعلامية محلية، ارتقي الشابين عز الدين باسم حمامرة، وأمجد عدنان خليلية برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على بلدة جبع جنوب جنين.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشابين عز الدين باسم حمامرة (24 عاماً)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاماً) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على بلدة جبع جنوب جنين، إضافةً لاستشهاد الشاب يزن سامر الجعبري (19 عاماً) من اليامون غرب جنين متأثراً بإصابته قبل أيام، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 12 شهيداً بينهم 3 أطفال.

 


 

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