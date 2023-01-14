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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G فى السعودية

Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

للوهلة الأولى عند تفقدك لجوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G ستجد أن علامة سامسونج الكورية الجنوبية وضعت كل خبراتها على مدار السنوات الماضية فى أيقونتها الأحدث والأقوى، بالإضافة لأكبر ميزة بارزة فيه وهي الكاميرا الخارقة.

وصل سعر جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G فى المملكة العربية السعودية لسعة 128 جيجابايت إلى 3700 ريال سعودي، وسعة 256 جيجابايت إلى 4000 ريال، وسعة 512 جيجابايت مقابل 4650 ريالا.

جاء جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوى، حيث الشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

يعمل جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G بنظام التشغيل أندرويد 13  مع واجهة المستخدم One UI، من خلال معالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

يأتى جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G بذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع نسخة ذاكرة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت مع سعات تخزين داخلية 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت، وهي من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يطرح جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G كاميرا خارقة خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية للتقريب periscope دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/4.9، والتقريب البصري 3 مرات وميزة مانع الإهتزاز، والثالثة للتقريب دقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، والتقريب البصري حتى 10 مرات مع ميزة مانع الاهتزاز، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2،  وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتى 60 فريما فى الثانية الواحدة. 

أما الكاميرا الأخرى لجوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 40 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 فريما بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

يقدم جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G ببطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي، مع قارئ لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة.

مع دعم جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G القلم الإلكتروني الشهير S Pen، مع بلوتوث 5.2، واتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير.

يمكنك اقتناء جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G في 8 ألوان هي أسود الفانتوم، والأبيض، وبورجوندي، والأخضر، والجرافيتي، والأحمر، والأزرق السماوي، والبنفسجي.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
Samsung سامسونج Galaxy Galaxy S22 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G السعودية

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