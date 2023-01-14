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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أصغر محاورة للرئيس السيسي بـ "احتفالية قادرون باختلاف" تبدع في إلقاء الشعر .. شاهد

الطفلة تاليا محمد
الطفلة تاليا محمد

استضافت الإعلامية "  لميس سلامة  " ، ببرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد "  الطفلة " تاليا محمد " أصغر محاورة للرئيس عبد الفتاح السيسي،  وأحد أطفال قادرون باختلاف الذين حضروا الاحتفالية الأخيرة ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأبدعت الطفلة " تاليا محمد "  في إلقاء الشعر في حب مصر ، برفقة المذيعة " لميس سلامة " .

إنتي صاحية يا تاليا؟

وعقب الرئيس السيسي ، خلال احتفالية قادرون باختلاف ، على الموقف بطريقة طريفة: “بنتنا اللي جاية نامت، سيبها هي مع ربنا، ومستني معنديش مشكلة ممكن أقعد ساعة، إنتي صاحية يا تاليا؟ إزيك يا حلوة”.

تاليا محمد الطفلة تاليا محمد برنامج صباح البلد المذيعة لميس سلامة السيسي

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