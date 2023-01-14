أصغر محاورة للرئيس السيسي بـ "احتفالية قادرون باختلاف" تبدع في إلقاء الشعر .. شاهد

استضافت الإعلامية " لميس سلامة " ، ببرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " الطفلة " تاليا محمد " أصغر محاورة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأحد أطفال قادرون باختلاف الذين حضروا الاحتفالية الأخيرة ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأبدعت الطفلة " تاليا محمد " في إلقاء الشعر في حب مصر ، برفقة المذيعة " لميس سلامة " .

إنتي صاحية يا تاليا؟

وعقب الرئيس السيسي ، خلال احتفالية قادرون باختلاف ، على الموقف بطريقة طريفة: “بنتنا اللي جاية نامت، سيبها هي مع ربنا، ومستني معنديش مشكلة ممكن أقعد ساعة، إنتي صاحية يا تاليا؟ إزيك يا حلوة”.