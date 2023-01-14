للفلاحين.. شروط الحصول على جرار من البنك الزراعي المصري

يبحث العديد من المزارعين على طريفة للحصول على جرار زراعي من البنك الزراعي المصرى ، وذلك تسهيلا عليهم فى زراعة محاصيلهم وحرث الأراضي الزراعية.

ويقدم موقع "صدى البلد " شروط حصول المزارعين على جرار زراعي طبقا للبنك الزراعي المصري.

- يجب أن يكون المتقدم مالك لأرض زراعية وليس مستأجر

- سن العميل لا يتجاوز 60 عام مع نهاية التمويل للقرض.

- يدفع المتقدم حوالى 20% كمقدم من سعر الجرار الأساسي

- يتحمل البنك تكلفة الترخيص للسنة الاولى فقط وبحد اقصى 6000 جنيه مصري من قيمة الترخيص.

- تتراوح فترات سداد من 5 ل 7 سنوات فى حالة الشراء من الوكلاء المعتمدين

- سعر العائد 15% متناقص

الأوراق المطلوبة للحصول على الجرار الزراعى من البنك الزراعي المصري:

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية

• ايصال مرافق حديث لم يمر علية 3 أشهر.

• صورة من الحيازة الزراعية

