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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للفلاحين.. شروط الحصول على جرار من البنك الزراعي المصري

صدى البلد

يبحث العديد من المزارعين على طريفة للحصول على جرار زراعي من البنك الزراعي المصرى ، وذلك تسهيلا عليهم فى زراعة محاصيلهم وحرث الأراضي الزراعية.

ويقدم موقع "صدى البلد " شروط حصول المزارعين على جرار زراعي طبقا للبنك الزراعي المصري. 

- يجب أن يكون المتقدم مالك لأرض زراعية وليس مستأجر

- سن العميل لا يتجاوز 60 عام مع نهاية التمويل للقرض.

- يدفع المتقدم حوالى 20% كمقدم من سعر الجرار الأساسي 

- يتحمل البنك تكلفة الترخيص للسنة الاولى فقط وبحد اقصى 6000 جنيه مصري من قيمة الترخيص.

- تتراوح فترات سداد من 5 ل 7 سنوات فى حالة الشراء من الوكلاء المعتمدين

- سعر العائد 15% متناقص 

الأوراق المطلوبة للحصول على الجرار الزراعى من البنك الزراعي المصري:

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية

• ايصال مرافق حديث لم يمر علية 3 أشهر.

• صورة من الحيازة الزراعية
 

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