عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يتقدم للجامعة العربية باستراتيجية متكاملة حول تنظيم العلاقة مع الإعلام الدولي

صدى البلد

شارك المستشار الإعلامي في السفارة الأردنية بالقاهرة علاء الزيود في مؤتمر الإعلام العربي المنعقد بدورته الثانية في تونس بتنظيم من اتحاد إذاعات الدول العربية، لمناقشة الجهود العربية في التعامل مع الهيمنة الإعلامية الرقمية.

ويحضر المؤتمر، الذي يستمر يومين، ممثلون عن جامعة الدول العربية، ومندوبيات الدول الأعضاء إلى جانب شخصيات إعلامية وأكاديمية متخصصة من الدول العربية والمؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية.

وقال ، الزيود في تصريحاتٍ لمندوبة وكالة الأنباء الأردنية (بترا ) في تونس، إن مشاركة الأردن في فعاليات المؤتمر يأتي من منطلق دور المملكة، عبر وزارة الاتصال الحكومي، في الجهود العربية المبذولة للتعامل مع هذا الملف، وما قدمته المملكة من استراتيجية متكاملة لجامعة الدول العربية حول سبل تنظيم العلاقة مع شركات الإعلام الدولية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية المقدمة من الأردن لجامعة الدول العربية استفادت من الاطلاع والدراسة لتجارب دولية في مجال التعامل مع شركات الإعلام الدوليّة وتنظيم العلاقة معها، فيما يخص المحتوى والعوائد الضريبية، لا سيما التجربة الألمانية والتجربة الأوروبية بشكل عام.

يشار إلى أن الأردن، وبقرار من مجلس وزراء الإعلام العرب، يترأس اللجنة العربية الخاصة بوضع استراتيجية موحَّدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدوليّة، كما جرى تكليف الأردن بوضع استراتيجية مقترحة وتصور متكامل وفقاً للتجارب الدولية في هذا المجال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مفاجأة للمصريين|الدولار يتراجع 250 قرشًا لأول مرة وهذا سعره الأن في البنوك

بعد الإفراج عن الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 يناير

قرار عاجل.. إحالة أوراق قاتلة والدتها في بورسعيد بمساعدة عشيقها إلى المفتي

مرتضى منصور يوقع عقوبة قاسية على إمام عاشور.. لهذا السبب

قرار عاجل من ميدو لإنقاذ الإسماعيلي

الكويت .. تحرك عاجل من الحكومة بشأن إقامات آلاف من الوافدين

حقيقة وقف البطاقات التموينية التي لم يتلقى أصحابها رسالة الصرف

ترشيحاتنا

فرج عامر يكشف عرض الأهلي لشراء لاعبين من سموحة

العاملون بالصحافة والطباعة والإعلام: الظروف العالمية تستدعي التكاتف حول الرئيس السيسي

رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أسعار الذهب عالميا.. ماذا سيحدث للمعدن النفيس بالأيام القادمة

للعام الثاني على التوالي.. مطار البحرين ينال تصنيفا خمس نجوم

بعد ضربها من ممثلة.. رحمة رياض تثير الجدل بسبب زواجها بدون مأذون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس صيفي.. إطلالة غريبة لزوجة ماجد المصري في عز البرد.. شاهد

قصير ولامع.. جويل مردينيان بإطلالة أنثوية على إنستجرام

علامة في الأصابع تكشف الإصابة بـ تليف الكبد| احذر

دراسة: هذا النظام الغذائي يساعد المتزوجين على الإنجاب

فيديو

بعد ضربها من ممثلة.. رحمة رياض تثير الجدل بسبب زواجها بدون مأذون

مينفعش نفضح قرايبنا.. رد فعل شقيقة وفاء سالم على فيديو انتهاكها

حقيقة قصة حب منة شلبي وتامر حبيب ومرض والدتها ومغادرتها البلاد.. شاهد

أحضان وقبلات.. فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ