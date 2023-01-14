الأردن يتقدم للجامعة العربية باستراتيجية متكاملة حول تنظيم العلاقة مع الإعلام الدولي

شارك المستشار الإعلامي في السفارة الأردنية بالقاهرة علاء الزيود في مؤتمر الإعلام العربي المنعقد بدورته الثانية في تونس بتنظيم من اتحاد إذاعات الدول العربية، لمناقشة الجهود العربية في التعامل مع الهيمنة الإعلامية الرقمية.

ويحضر المؤتمر، الذي يستمر يومين، ممثلون عن جامعة الدول العربية، ومندوبيات الدول الأعضاء إلى جانب شخصيات إعلامية وأكاديمية متخصصة من الدول العربية والمؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية.

وقال ، الزيود في تصريحاتٍ لمندوبة وكالة الأنباء الأردنية (بترا ) في تونس، إن مشاركة الأردن في فعاليات المؤتمر يأتي من منطلق دور المملكة، عبر وزارة الاتصال الحكومي، في الجهود العربية المبذولة للتعامل مع هذا الملف، وما قدمته المملكة من استراتيجية متكاملة لجامعة الدول العربية حول سبل تنظيم العلاقة مع شركات الإعلام الدولية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية المقدمة من الأردن لجامعة الدول العربية استفادت من الاطلاع والدراسة لتجارب دولية في مجال التعامل مع شركات الإعلام الدوليّة وتنظيم العلاقة معها، فيما يخص المحتوى والعوائد الضريبية، لا سيما التجربة الألمانية والتجربة الأوروبية بشكل عام.

يشار إلى أن الأردن، وبقرار من مجلس وزراء الإعلام العرب، يترأس اللجنة العربية الخاصة بوضع استراتيجية موحَّدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدوليّة، كما جرى تكليف الأردن بوضع استراتيجية مقترحة وتصور متكامل وفقاً للتجارب الدولية في هذا المجال.