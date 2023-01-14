السيستم وقع.. أزمة تواجه بعض طلاب الابتدائية المقيمون بالخارج| فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد رينال عويضة تغطية إخبارية عن أزمة تواجه طلاب المرحلة الابتدائية المقيمين بالخارج في الامتحان.



يؤدي اليوم تلاميذ المرحلة الابتدائية الامتحان على منصة امتحان ابناؤنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك وفقا لـ جدول امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023

ولكن مع بدء دخول التلاميذ الامتحان في تمام التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة من دول العالم اليوم، انتشرت استغاثات من الأهالي بأن “السيستم واقع” ولا توجد امكانية لدخول الامتحان خاصة في السعودية.

وامتلأت صفحات السوشيال ميديا بشكاوى واستغاثات من أولياء امور تلاميذ المرحلة الابتدائية المغتربين الذين يخوضون امتحانات ابناؤنا في الخارج

كما شهد جروب حوار مجتمعي في التعليم نفس الشكاوى التي استغاث منها الأهالي بسبب "سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج في السعودية.

فأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ان غرفة عملياتها تتابع الآن شكاوى سقوط السيستم وجار فحص المشكلة والعمل على حلها

واكد مصدر مسئول بالوزارة أنه من المتوقع أن يتم الاعلان رسميا عن مد زمن الامتحان لـ ابناؤنا في الخارج اليوم لتعويضهم عن ازمة تعطل سيستم الامتحان التي حدثت في بداية اليوم

وعقب ذلك أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا لحل الأزمة اعلنت فيه مد الفترة الزمنية المخصصة للدخول على المنصة الإلكترونية لأداء امتحانات الطلاب المصريين في الخارج، حتى الساعة ٨ مساءًا بتوقيت كل دولة، وذلك طوال أيام الامتحانات، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

واكدت الوزارة أن قرار مد الفترة الزمنية للدخول على المنصة الإلكترونية للامتحانات جاء حرصًا على مصلحة الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات في الخارج ومراعاة لفروق التوقيت بين مختلف الدول”.

واشارت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أى إجراءات يتم إتخاذها لصالح الطلاب فيما يخص الامتحانات وفقا للتقارير التى سترد إلي الوزارة و ذلك من خلال المنصة الرسمية لأبناؤنا فى الخارج