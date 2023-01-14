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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حبيبي.. ريهام حجاج تتغزل في زوجها محمد حلاوة

ريهام وزوجها النائب
ريهام وزوجها النائب محمد حلاوة

شاركت الفنانة ريهام حجاج، صورة جديدة لها تجمعها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة ريهام حجاج بصحبة زوجها، في أحدث ظهور لهما عبر السوشيال ميديا، وكتبت علي الصورة: "حبيبي".

 


وفي سياق آخر، بدأت ريهام حجاج، تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "جميلة"، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023. 

ويشارك ريهام حجاج، في بطولة المسلسل نخبة من الفنانين أبرزهم: سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين.

ويتضمن المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع، وكيف تمر البطلة ريهام حجاج من خلال هذه الصراعات الاجتماعية لإيصال رسالة هادفة.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠١١٤_٢١٣٥١٩
الفنانة ريهام حجاج الموسم الرمضاني صورة جديدة محمد حلاوة رجل الأعمال تتغزل في زوجها

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