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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"المركزي": 797 مليار جنيه حجم النقود المتداولة خارج البنك خلال سبتمبر الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

انخفض حجم النقد المتداول خارج البنك المركزي، بمعدلات طفيفة في سبتمبر الماضي مسجلا 797.231 مليار جنيه مقابل 798.3 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 801 مليار جنيه في يوليو السابق له.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إن إجمالي المعروض من النقد بلغ حجمه في سبتمبر الماضي حوالي 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.61 تريليون جنيه في أغسطس 2022 ومقارنة بـ 1.55 تريليون جنيه في يوليو 2022.

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ووصل إجمالي الودائع الجارية بالعملة المحلية ضمن السيولة المحلية حوالي 888 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 815 مليار جنيه في أغسطس 2022 ومقارنة بـ 774.7 مليار جنيه في يوليو من نفس العام.

وسجل إجمالي السيولة المحلية في سبتمبر الماضي مقابل 6.95 تريليون جنيه في سبتمبر 2022 مقابل 6.81 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام مقارنة بـ 6.71 تريليون جنيه في يوليو من العام السابق.

ووصلت جملة أشباه النقود حوالي 5.3 تريليون جنيه في ستمبر السابق مقابل 5.2 تريليون جنيه في أغسطس 2022 ومقارنة بـ 5.133 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام.

ووصلت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية حوالي 4.4 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 4.31 تريليون جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 4.3 تريليون جنيه في يوليو 2022.

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