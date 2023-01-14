النصر يتعادل مع الشباب ويواصل تصدره للدوري السعودي

انتهت مباراة النصر والشباب، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي.
وجاء تشكيل النصر كالتالي:
حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.
خط الدفاع: علي لاجامي - ألفارو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام.
خط الوسط: عبد الله الخبيري - لويس جوستافو - ماشاريبوف - سامي النجعي - بيتي مارتنيز.
خط الهجوم: تاليسكا.
بينما جاء تشكيل فريق الشباب كالتالي:
حراسة المرمى: كيم.
خط الدفاع: متعب الحربي - حسان تمبكتي - إياجو سانتوس - فواز الصقور.
خط الوسط: بانيجا - كريتشوفياك - حسين القحطاني - جوانكا - هتان باهبري.
خط الهجوم: كارلوس جونيور.
وبهذه النتيجة، يواصل فريق النصر تصدره للدوري السعودي برصيد 30 نقطة، بينما يأتي فريق الشباب في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.