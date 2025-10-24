ندوات علمية متخصصة حول الفنون الشعبية بين الذاكرة الثقافية وآفاق المستقبل

يشهد مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الخامسة والعشرين، التي تنطلق اليوم تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجموعة من الندوات العلمية المتخصصة بعنوان "الفنون الشعبية بين الذاكرة الثقافية وآفاق المستقبل"، تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في الفترة من 26 حتى 29 أكتوبر الحالي، تزامنا مع العروض الفنية للمهرجان.

تبدأ الفعاليات الأحد مع ندوة بعنوان "الفنون الشعبية والهوية الثقافية"، ويشارك بها كل من د. خالد أبو الليل، د. سمر سعيد، د. محمد شحاتة.

ويشهد يوم الاثنين 27 أكتوبر ندوة بعنوان "توثيق عناصر التراث الثقافي غير المادي والتحولات المعاصرة من التدوين الورقي إلى التوثيق الرقمي"، ويشارك بها كل من د. حسام محسب، د. محمد فرماوي، وعمرو عجمي.

وتعقد يوم الثلاثاء 28 أكتوبر ندوة بعنوان "الفنون الشعبية في زمن العولمة.. التحديات والفرص"، يشارك بها كل من د. مدحت فهمي، أشرف عوض الله، إيناس عبد العزيز عبد الظاهر، ويوم الأربعاء 29 أكتوبر يشارك كل من د. محمد حسن عبد الحافظ، د. حمدي سلیمان، ونشأت نجيب، في ندوة بعنوان "رؤية مستقبلية لعناصر الفنون الشعبية".

وتشهد الندوات تكريم عدد من رموز الفن الشعبي وهم د. شمس الحجاجي، د. أحمد يونس، نادر عبد إسكندر، محمد المصري، زكريا الحجاوي، محمود السمان، سعيد عبد العال، سمير جابر، نور الهدى سيد حسن، محمد ميدا، رأفت فتحي، سيد كابوريا.

وتقدم الندوات بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وتقام يوميا في الثانية عشرة ظهرا بنزل الشباب الدولي وتعلن التوصيات في جلسة ختامية يوم الخميس 30 أكتوبر.

ويقام مهرجان الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

يشارك في المهرجان هذا العام 25 فرقة مصرية وأجنبية، منها 12 فرقة من دول: تونس، الأردن، غينيا، سريلانكا، لبنان، فلسطين، بولندا، الجزائر، أندونيسيا، أوزباكستان، رومانيا، والهند، و9 فرق تابعة لهيئة قصور الثقافة وهم: حلايب، الشرقية، الحرية السكندرية، أسيوط، الإسماعيلية، الوادي الجديد، المنيا، أسوان، والتنورة التراثية، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس، وفرقة القلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، ومشاركة فرقتي رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية التابعتين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وينطلق المهرجان بديفيليه فني لجميع الفرق من أمام مبنى المحافظة القديم بشارع محمد علي في الخامسة مساء اليوم. ويقام حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان في الثامنة مساء غد السبت على المسرح الروماني.

وتقدم العروض الفنية في الفترة من 26 حتى 29 أكتوبر على مسارح: حديقة الشيخ زايد، حديقة الخالدين، نادي الأسرة، شاطئ الفيروز، نادي الدنفاه، بجانب عدد من مسارح مدينة فايد، القنطرة غرب، القصاصين والجيش الثاني.

وتنفذ فعاليات المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، مدير المهرجان الفنان ماهر كمال، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.

ويشهد المهرجان تنظيم معرض للحرف البيئية، وتختتم الفعاليات على المسرح الروماني يوم 30 أكتوبر بحفل فني وتكريم للفرق المشاركة.