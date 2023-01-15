سعر Samsung Galaxy Tab S8 فى الكويت

أصبحت الأجهزة اللوحية “التابلت” شبه بديلة للكومبيوتر المحمول “لابتوب”، لسهولة إستخدمها وإمكانية إضافة لوحة مفاتيح لها لتنجز نفس المهام، بالإضافة للشاشات الغنية اذا كنت ستحصل عليه من سامسونج، التى تقدم تابلت Samsung Galaxy Tab S8 الذى يعد صفقة رابحة.

وصل سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 فى الكويت سعة 128 جيجابايت نسخة واى فاي 199 دينار كويتي، وسعة 128 جيجابايت نسخة شريحة الإتصال بسعر 237 دينار، بينما سعة 256 جيجابايت مقابل 278 دينار.

يأتى تابلت Samsung Galaxy Tab S8 بشاشة قياس 11 بوصة من نوع TFT LCD، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية.

Samsung Galaxy Tab S8

يعمل تابلت Samsung Galaxy Tab S8 بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5، من خلال معالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

يطرح تابلت Samsung Galaxy Tab S8 ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، وهي من نوع UFS الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يقدم تابلت Samsung Galaxy Tab S8 كاميرا خلفية، الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0، والثانية ultrawide دقة 6 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة.

Samsung Galaxy Tab S8

أما الكاميرا الأخرى لتابلت Samsung Galaxy Tab S8 المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 فريما بالثانية الواحدة.

يمتلك تابلت Samsung Galaxy Tab S8 بطارية سعة 8000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، مع قارئ لبصمات الأصابع فى جانب الجهاز، ومعه قلم Stylus بمكان مخصص له أسفل الكاميرا، ولايدعم تقنية الإتصال NFC.

تستطيع اقتناء تابلت Samsung Galaxy Tab S8 في 3ألوان هي الجرافيتي، السيلفر، والوردي الذهبي.