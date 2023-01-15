حمدي الصافي: خبرات الأهلي حسمت لقب سوبر الطائرة على حساب الصيد

أظهر حمدي الصافي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، سعادة بالغة لتتويج فريقه ببطولة كأس السوبر بعد الفوز على نظيره الصيد.
وقال الصافي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،الأهلي، يستحق اللقب عن جدارة واستحقاق بعد المستوى الذي قدمه خلال الفترة الماضية، من مشددا إلى أن ثقته كانت كبيرة في حسم اللقب.
وتابع :" قدمنا مباراة كبيرة أمام الصيد، وخبرات لاعبي الأهلي تفوقت في النهاية حسمت المباراة، وأشكر إدارة النادي على دعمها لنا، وسنواصل العمل بشكل أقوى في الفترة القادمة".
توج الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر، بعد التغلب على الصيد، بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في نهائي البطولة.
أقيمت المباراة على صالة المقاولون العرب، وسيطر خلالها «سيدات طائرة الأهلي» على مجريات اللعب، بفضل الإرسال المميز والإعداد الجيد والضربات الساحقة، مع تفوق حائط الصد خلال أشواط المباراة التي حسمها الفريق لصالحه بنتيجة 3-0، ليحصد «سيدات طائرة الأهلي» اللقب الأول هذا الموسم.