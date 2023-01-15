حمدي الصافي: خبرات الأهلي حسمت لقب سوبر الطائرة على حساب الصيد

أظهر حمدي الصافي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، سعادة بالغة لتتويج فريقه ببطولة كأس السوبر بعد الفوز على نظيره الصيد.

وقال الصافي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،الأهلي، يستحق اللقب عن جدارة واستحقاق بعد المستوى الذي قدمه خلال الفترة الماضية، من مشددا إلى أن ثقته كانت كبيرة في حسم اللقب.

وتابع :" قدمنا مباراة كبيرة أمام الصيد، وخبرات لاعبي الأهلي تفوقت في النهاية حسمت المباراة، وأشكر إدارة النادي على دعمها لنا، وسنواصل العمل بشكل أقوى في الفترة القادمة".

توج الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر، بعد التغلب على الصيد، بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في نهائي البطولة.

أقيمت المباراة على صالة المقاولون العرب، وسيطر خلالها «سيدات طائرة الأهلي» على مجريات اللعب، بفضل الإرسال المميز والإعداد الجيد والضربات الساحقة، مع تفوق حائط الصد خلال أشواط المباراة التي حسمها الفريق لصالحه بنتيجة 3-0، ليحصد «سيدات طائرة الأهلي» اللقب الأول هذا الموسم.