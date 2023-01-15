بريطانيا تعلن تقديم 14 دبابة من طراز "تشانجلر-2" إلى أوكرانيا

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الثلاثاء، أن بريطانيا سترسل 14 دبابة من طراز “تشالنجر 2” وأسلحة ثقيلة أخرى إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة وستدرب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات والمدافع في الأيام المقبلة.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت: "إن رئيس الوزراء أوضح أن الحرب الطويلة والثابتة لا تخدم سوى أهداف روسيا"، حسبما أفادت وكالة “رويترز” للأنباء.

وأضاف “ولهذا السبب سيتحدث هو ووزرائه مع حلفائنا في جميع أنحاء العالم في الأيام والأسابيع المقبلة لتكثيف الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتأمين مستقبل أفضل لأوكرانيا”.

وأشار المتحدث إلى أن لندن تعتزم تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات والمدافع التي تنوي تقديمها إلى كييف خلال الأسابيع المقبلة.