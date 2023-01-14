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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعدامه بتهمة التجسس.. اعرف راتب نائب وزير دفاع إيران من مخابرات بريطانيا

بعد إعدامه بتهمة
بعد إعدامه بتهمة التجسس.. اعرف راتب نائب وزير دفاع إيران

أعلنت السطات الإيرانية عن حجم الأموال التي تلقاها نائب وزير الدفاع مزدوج الجنسية علي رضا أكبري الذي أعدم اليوم، بعد إدانته بالتجسس لصالح الاستخبارات البريطانية.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، فقد كان أكبري الذي يحمل الجنسية البريطانية إضافة إلى الإيرانية، يتجسس لصالح "MI6" مقابل تلقيه راتب مليون و805 آلاف يورو و265 ألف جنيه إسترليني.

وكان المركز الإعلامي للقضاء الإيراني أعلن في وقت سابق اليوم، عن تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق أكبري.

وأشار المركز إلى أن أكبري قام بأعمال جسيمة ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وأن قيمته كانت كبيرة لدى جهاز التجسس البريطاني.

وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت في بيان لها تفاصيل اعتقال أكبري، ووصفته بأنه "أحد أهم العناصر العميلة لجهاز التجسس البريطاني"، وأنه "تغلغل في المراكز الحساسة والاستراتيجية للبلاد".

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