إيران تفرج عن أكاديمي بولندي متهم بالتجسس

أفرجت السلطات الإيرانية عن الأكاديمي البولندي ماتشي فالكاك، الذي كان محتجزا لديها بتهمة التجسس، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية البولندية اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان، إن العالم البولندي "ماتشي فالكاك أطلق سراحه من السجن في إيران وعاد إلى بولندا"، مضيفة أن "تحقيق هذا الهدف كان إحدى أولويات الخدمات الدبلوماسية والقنصلية البولندية العام الماضي".

وجاء في البيان، أن "البروفيسور ماتشي فالكاك، الباحث في علم الأحياء بجامعة نيكولاس كوبرنيك في تورون بوسط بولندا، سليم مع عائلته، وأنه عاد إلى بولندا منذ ديسمبر".

وفي يوليو، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن الحرس الثوري اعتقل عددا من الأجانب بسبب أفعال شملت أخذ عينات من التربة في مناطق محظورة. وحدد التقرير أحد هؤلاء بأنه "فالكاك".