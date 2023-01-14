عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تفرج عن أكاديمي بولندي متهم بالتجسس

إيران تفرج عن أكاديمي
إيران تفرج عن أكاديمي بولندي كان متهما بالتجسس

أفرجت السلطات الإيرانية عن الأكاديمي البولندي ماتشي فالكاك، الذي كان محتجزا لديها بتهمة التجسس، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية البولندية اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان، إن العالم البولندي "ماتشي فالكاك أطلق سراحه من السجن في إيران وعاد إلى بولندا"، مضيفة أن "تحقيق هذا الهدف كان إحدى أولويات الخدمات الدبلوماسية والقنصلية البولندية العام الماضي".

وجاء في البيان، أن "البروفيسور ماتشي فالكاك، الباحث في علم الأحياء بجامعة نيكولاس كوبرنيك في تورون بوسط بولندا، سليم مع عائلته، وأنه عاد إلى بولندا منذ ديسمبر".

وفي يوليو، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن الحرس الثوري اعتقل عددا من الأجانب بسبب أفعال شملت أخذ عينات من التربة في مناطق محظورة. وحدد التقرير أحد هؤلاء بأنه "فالكاك".

بريطانيا تتوعد إيران بعد إعدامها مسئول اتهمته بالخيانة العظمى.. فكيف ستنفذ تهديدها؟

إيران تعلن إعدام مسئول سابق متهم بالتجسس لصالح بريطانيا

ايران بولندا أكاديمي التجسس إفراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مفاجأة للمصريين|الدولار يتراجع 250 قرشًا لأول مرة وهذا سعره الأن في البنوك

مرتضى منصور يوقع عقوبة قاسية على إمام عاشور.. لهذا السبب

بعد الإفراج عن الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 يناير

قرار عاجل من ميدو لإنقاذ الإسماعيلي

الكويت .. تحرك عاجل من الحكومة بشأن إقامات آلاف من الوافدين

الترحيل للمخالفين.. قرار عاجل من السعودية بشأن بعض الوافدين

حقيقة وقف البطاقات التموينية التي لم يتلقى أصحابها رسالة الصرف

ترشيحاتنا

بورصة السيارات .. ارتفاع أسعار إيجل برو الجديدة

تجريم زواج القاصرات.. إيرين سعيد بصالون التنسيقية تطرح حولاً لمواجهة الزيادة السكانية

للفلاحين.. شروط الحصول على جرار من البنك الزراعي المصري

سلبها أعز ما تملك وراح يتجوز غيرها.. قاتل عريس كرداسة يروي دوافع جريمته

بعد اكتساح كرواتيا.. موعد مباراة مصر والمغرب في مونديال اليد

الضربة الأخيرة للسوق السوداء.. ماذا ينتظر الدولار في مصر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة في الأصابع تكشف الإصابة بـ تليف الكبد| احذر

دراسة: هذا النظام الغذائي يساعد المتزوجين على الإنجاب

الفراخ ولا السمك.. الأبحاث العلمية تكشف الأفضل لفقدان الوزن

بعد هجوم نارى عليها .. سعر غير متوقع لحذاء دنيا بطمة

فيديو

أحضان وقبلات.. فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. شاهد

كلمات حزينة.. منشور مؤثر من شقيق وديع جورج وسوف

الناس فسرت الموضوع بطريقة غلط.. تفاصيل جديدة عن زيارة شيرين لـ فضل شاكر

رئيس الأركان أركان يتفقد عناصر القوات المسلحة والمشروعات التنموية بشمال سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ