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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعلن إعدام مسئول سابق متهم بالتجسس لصالح بريطانيا

علي رضا أكبري
علي رضا أكبري

أعلن القضاء الإيراني، اليوم السبت، إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري. وكانت الولايات المتحدة قد ضمت صوتها إلى المملكة المتحدة في دعوة إيران إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر في حق مواطن إيراني بريطاني بتهمة التجسس الذي كان متوقعا.

وكان موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية، أعلن، الأربعاء، أن علي رضا أكبري نائب وزير الدفاع الإيراني السابق في عام 2019 وأدين بالتجسس لصالح بريطانيا حكم عليه "بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض، للمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية" إلى المملكة المتحدة.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن "التهم الموجهة لأكبري والحكم عليه بالإعدام له دوافع سياسية، وسيكون إعدامه غير مقبول"، مشيرًا إلى "احتمال أن يكون تنفيذه وشيكا".

ودعا خلال مؤتمر صحفي إلى "الإفراج الفوري عنه"، واستنكر ما ورد في تقارير "أفادت أن أكبري قد خدر وعذب أثناء احتجازه واستجوب لآلاف الساعات وأجبر على الاعتراف".

وأكدت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء، الخميس، أن علي رضا أكبري (61 عاما) تقلد مناصب رفيعة في جهاز الأمن والدفاع الإيراني.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قد ندد بالحكم ودعا طهران إلى عدم إعدام المواطن البريطاني الإيراني، واعتبر أن الحكم "له دوافع سياسية".

ونشرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية مقطعا مصورا أمس الأول الخميس، قالت إنه يظهر أن المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري لعب دورا في اغتيال أكبر عالم نووي في البلاد محسن فخري زاده في 2020.

ايران التجسس البريطاني الإيراني علي رضا أكبري

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