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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار تنفيذ برنامج تنمية الفتيات بمراكز الشباب في سيناء

تنمية النشىء في سيناء
تنمية النشىء في سيناء

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، تنفيذ برنامج الرياضة من أجل تنمية الفتيات بمراكز الشباب علي مستوي المحافظة  للنشىء من سن ١٠ سنوات الى ١٥ عاما بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف، وذلك  تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء 

وتم تنفيذ البرنامج بمركز شباب الشيخ زويد للفتيات  من سن ١٠ سنوات حتي ١٥ عاما ،بمتابعة من  فريح الحمايدة مدير إدارة شباب الشيخ زويد وإشراف ابراهيم اسماعيل حماد مدير مركز الشباب ، ونفذته المدربة مروة عيد مدربة البرنامج .

ومن جانبه.. أكد إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ، علي  أن هذا البرنامج يأتى تحت شعار : "مهارتى لياقتى" ويهدف إلى تنمية المهارات الحياتية في إطار تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر . 

 

توسيع قاعدة الممارسة الرياضية

 

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة،   تسعى إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال إدماج جميع شرائح وفئات المجتمع المصري، وذلك بهدف تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.  .

 

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