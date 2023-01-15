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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الأقصر يواصل المتابعة اليومية لأعمال النظافة

صدى البلد

 تفقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حالة النظافه العامه لأعمال الوردية الصباحيه، استهدفت شوارع حي جنوب وشمال مدينة الأقصر بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية التابعة وأقسام النظافة وبمعدات الحملة الميكانيكية بالأحياء المعنية .

وشدد رئيس مدينة الأقصر ، خلال الجوله الميدانيه على مواصلة أعمال النظافة وإزالة المتولد اليومى من القمامه والتراكمات أولاً بأول ، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين بشكل مستمر، كما وجه رئيس مدينة الأقصر،. رؤساء حي جنوب وشمال بضرورة المتابعة على رفع كفاءة منظومة القمامة بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية وإعداد تقارير يومية عن ذلك، مؤكداً على أن حملات النظافة مستمرة بجميع شوارع المدينة للوصول للمستوى الجمالي اللائق.

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وفي سياق متصل تابع الدكتور علي الشرابي تقريراً مفصلاً عن أداء أقسام النظافه ورفع المخلفات والتراكمات بصفه دوريه منتظمه بكل حي داخل نطاق مدينة الأقصر ونقلها إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن للإرتقاء بالمنظومة وتحسين البيئة.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر بإنه تم خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢ الماضي ، رفع ما يقرب من ٤٢١٤ طن قمامة، ٣٢٥٢ طن اتربة وتراكمات، هذا فضلاً عن  متابعة السيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير أثناء نقلها الي المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً علي الطرق العامة والبيئة .

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