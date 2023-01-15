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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مبادرة ابدأ.. تعاون جديد للبنك المصري لتنمية الصادرات لتوفير التمويل لمستثمري طربول

صدى البلد

وقع البنك المصري لتنمية الصادرات؛ بروتكول تعاون جديدا لتوفير أنظمة تمويل ميسرة للمستثمرين بمدينة طربول – التى تشرف عليها الحكومة المصرية وتعتبر  أكبر مدينة صناعية ذكية صديقة للبيئة في مصر- بهدف سرعة بدء وتنفيذ مشروعاتهم المختلفة، بما ينعكس على زيادة حجم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات المصرية وخفض الواردات، كما يأتي ذلك في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

 

وقع بروتوكول التعاون كلٍ من الدكتور/ أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، و شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة جي في للاستثمار.

 

يأتي توقيع بروتوكول التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات،  لدعم سرعة تنمية مدينة طربول من خلال توفير تسهيلات تمويلية وائتمانية للمستثمرين الصناعيين، وتيسيرات في إجراءات إصدار التراخيص بغرض سرعة بدء الإنتاج الصناعي، وتماشيًا مع المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات.

 

وبموجب بروتوكول التعاون، يقوم البنك المصري لتنمية الصادرات بتوفير التمويل اللازم للمستثمرين الصناعيين الذين تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة ، وذلك بحدود تمويل تصل إلى 100%، من قيمة الوحدة و تمويل الآلات والخامات، مع منح فترات سماح لمدة عام، ومدد سداد متنوعة تمتد حتى 10 سنوات، ويتحمل البنك مصاريف إصدار وثائق التأمين اللازمة، وذلك بهدف دفع عمليات تشييد وتشغيل المصانع داخل مدينة طربول، التي تطورها شركة جي في للاستثمار بالتعاون مع هيئة  العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

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