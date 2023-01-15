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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

%3.3.. السعودية تسجل رقمًا جديدًا في معدل التضخم

علم السعودية
علم السعودية

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم، الأحد، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك "معدل التضخم" لشهر ديسمبر 2022 بنسبة 3.3% مقارنة بالشهر المماثل من 2021.

وزاد معدل التضخم في السعودية في ديسمبر من مستوى 2.9% المسجل في نوفمبر 2022.

وأرجعت الهيئة في بيان لها يوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم خلال ديسمبر الماضي، على أساس سنوي، إلى الزيادة في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 5.9% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2%.

وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعاً متأثراً بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 6.8%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار إيجارات الشقق بنسبة 18.1%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر ديسمبر الماضي نظراً لوزنه النسبي في المؤشر والبالغ 25.5%.

وتأثر قسم الأغذية والمشروبات بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.3%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.9%.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2022 ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.3% مقارنة بشهر نوفمبر 2022، وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.9%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 1.1%.

السعودية معدل التضخم وقود التضخم اسعار

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