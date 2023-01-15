إحالة 72 محضرا بمخالفات تموينية في الدقهلية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار .

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 72 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤوساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.

ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين علي مدار يومين شملت مراكز ومدن المنزلة ونبروه والجمالية والسنبلاوين وان المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم الاول 38 محضر شملت 19 محضر نقص وزن و4 محاضر غير مطابق للمواصفات و1محضر عدم وجود سجل و3 محضر توقف عن الإنتاج و1محضر تصرف فى دقيق ( بكمية قدرها 36 شيكارة)و2 محضر عدم إعلان عن أسعار و4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي و محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تموينى )و1محضر عدم إعلان اسعار المقررات التموينية ، محضر سلع مجهولة المصدر ، محضر سلع غير صالحه للاستهلاك الادمى وتم التحفظ عي 63 كجم لحم مفروم وكبدة و10 كجم زبدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين..

وخلال اليوم الثاني تم تحرير 44 محضر شملت 7 محاضر نقص وزن و3 محاضر غير مطابق للمواصفات ، محضر تصرف فى دقيق ( بكمية 6شكاير) و30 محضرعدم توريد أرز شعير للمزراعين و3 محاضر تبديد حرز وتم التحفظ على 90 طن أرز شعير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

واستمرت حملات اللجان الخماسية بالمراكز والمدن.. ففي مركز ومدينة نبروه قال المحاسب هاني سليمان رئيس المركز والمدينة انه تم المرور على المحلات التجارية ومحلات بيع الفسيخ بقرية بهوت وتم مراجعة جودة المنتجات ومراقبة الاسعار والتأكد من وجود قوائم الأسعار وتم أسفرت الحملة على عدم محاضر وجود قائمة اسعار وشهاده صحيه ، وتم اعدام كميات من المنتجات الغير صالح للاستهلاك و تم التنبيه على اصحاب المحلات بالالتزام بقائمة الأسعار الالتزام بإعلان قوائم الاسعار ومراقبة جودة المنتجات المعروضة وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين..

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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