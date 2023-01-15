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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من أسبوع أبو ظبي للاستدامة

ابو ظبي
ابو ظبي

تواصلت فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال اليوم الثاني، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك.

وشهد حفل افتتاح فعاليات أبوظبي للاستدامة، أمس حضور أكثر من 4000 ضيف عالمي.

ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في النظر إلى العمل المناخي، خصيصا مع استضافة الامارات قمة الأطراف لمؤتمر المناخ في نسخته الثامنة و العشرين.

 ويعد أسبوع أبو ظبي ركيزة أساسية لخطط التنمية، ورؤيتها الواضحة والشاملة بضرورة تسريع مسارات مواجهة تداعيات تغير المناخ.

 ويقام أسبوع أبوظبي للاستدامة في شهر يناير من كل عام، ويضم مجموعة من الفعاليات المخصصة لدعم تحقيق أجندة الاستدامة العالمية.

ويعد أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، أول فعالية عالمية بارزة في مجال الاستدامة والعمل المناخي، بعد مؤتمر COP27، ويشارك فيه نحو 30 ألف مشارك من 150 دولة، وأكثر من 600 متحدث رفيع المستوى من مختلف أنحاء العالم، ويسعى لتوحيد جهود العمل المناخي قبل مؤتمر (COP28). 


ويوفر أسبوع أبوظبي للاستدامة، منصة حوار استثنائية أمام الجهات المعنية في العالم؛ بهدف توفير حلول عملية صديقة للبيئة تساعد على تنمية الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي في المستقبل.

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