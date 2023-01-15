وكيل تعليم الدقهلية يتابع انطلاق امتحانات النقل بمراحله الثلاث

تابع ناصر شعبان وكيل تعليم الدقهلية، انطلاق امتحانات الصف الثانى الثانوى وامتحانات النقل للمرحلتين الإعدادية والابتدائية.

وأوضح شعبان، أن عدد اللجان ٢٠٦ لجنه وتستقبل ٥٦٦٣٩ طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى يؤدون امتحان اللغة العربية ويؤدى تلاميذ الصف الخامس امتحان الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية، ويؤدى تلاميذ الصف الرابع امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية .

واستهل ناصر جولته، بتفقد لجنة مدرسة الإمام محمد عبدة حيث يؤدى ٤٦٤ تلميذا وتلميذة الامتحان بواقع ١٢ لجنه للصفين الرابع والخامس وتفقد لجنة الشهيد احمد رشاد غنيم الثانوية حيث تؤدى ١٠١٢ طالبة أمام ٥٢ لجنه بالصف الثانى الثانوى امتحان اللغة العربية بنظام التابلت.

ثم توجه إلى مدرسة الإمام محمد متولى الشعراوى حيث يؤدى ٨١٨ طالبا بواقع ٣٦ لجنه للصفين الرابع والخامس الابتدائي.

واختتم جولته بتفقد مدرسة شجرة الدر الإعداديةحيث يؤدى ٧٨٣ طالبة أمام ١٧ لجنة امتحانية امتحان العلوم والتربية الفنية.

وخلال جولته حاور الطلاب الذى اكدوا ان الامتحان جيد وشامل لأجزاء المنهج واطمأن شعبان على حسن سير الامتحانات وانتظام اللجان ووصول الورق للطلبة فى الوقت المحدد لبداية اللجنة.

وصرح ناصر ، أن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية لم ترد إليها شكاوى من صعوبة الامتحانات والامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط وشامل لأجزاء المنهج.

وخلال جولته، تفقد اعمال الكنترول بالمدارس واطمأن على انتظام عملية التصحيح والمراجعة .

جدير بالذكر أن ١٤٤٢٨٠ تلميذا وتلميذة بالصف الرابع الابتدائي أدوا امتحان مادتى العلوم والمهارات المهنية و١٤٦٦٦٠ تلميذا وتلميذة بالصف الخامس الابتدائي أدوا امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية و١١١٨١٨ طالبا وطالبة بالصف الثانى الإعداداى أدوا امتحان مادتى العلوم والتربية الفنية وأدى ٥٦٦٣٩ طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى مادة اللغة العربية.

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