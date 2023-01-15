عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يتابع انطلاق امتحانات النقل بمراحله الثلاث

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 تابع ناصر شعبان وكيل تعليم الدقهلية، انطلاق امتحانات الصف الثانى الثانوى وامتحانات النقل للمرحلتين الإعدادية والابتدائية.

وأوضح شعبان، أن عدد اللجان ٢٠٦ لجنه  وتستقبل ٥٦٦٣٩ طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى يؤدون امتحان اللغة العربية ويؤدى تلاميذ الصف الخامس امتحان الدراسات  الاجتماعية واللغة الأجنبية، ويؤدى تلاميذ الصف الرابع امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية .

واستهل ناصر جولته، بتفقد لجنة مدرسة الإمام  محمد عبدة حيث يؤدى ٤٦٤ تلميذا وتلميذة الامتحان بواقع ١٢ لجنه  للصفين الرابع  والخامس وتفقد لجنة  الشهيد احمد رشاد غنيم الثانوية حيث تؤدى   ١٠١٢ طالبة أمام ٥٢ لجنه  بالصف الثانى الثانوى  امتحان اللغة العربية بنظام التابلت.

ثم توجه إلى مدرسة الإمام محمد متولى الشعراوى حيث يؤدى ٨١٨  طالبا بواقع  ٣٦ لجنه للصفين  الرابع  والخامس الابتدائي.

واختتم جولته بتفقد مدرسة شجرة الدر الإعداديةحيث يؤدى  ٧٨٣ طالبة أمام ١٧ لجنة امتحانية امتحان العلوم والتربية الفنية. 

وخلال جولته حاور الطلاب الذى اكدوا ان الامتحان جيد وشامل لأجزاء المنهج واطمأن  شعبان على حسن سير الامتحانات وانتظام اللجان ووصول الورق للطلبة فى الوقت المحدد لبداية اللجنة.

وصرح ناصر ، أن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية لم ترد إليها شكاوى من صعوبة الامتحانات والامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط وشامل لأجزاء المنهج.

وخلال جولته، تفقد اعمال الكنترول بالمدارس واطمأن على انتظام عملية التصحيح والمراجعة .

جدير بالذكر أن ١٤٤٢٨٠ تلميذا وتلميذة  بالصف الرابع الابتدائي  أدوا امتحان  مادتى العلوم والمهارات المهنية  و١٤٦٦٦٠ تلميذا وتلميذة  بالصف الخامس الابتدائي أدوا امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية  و١١١٨١٨ طالبا وطالبة بالصف الثانى الإعداداى أدوا امتحان  مادتى العلوم والتربية الفنية  وأدى  ٥٦٦٣٩ طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى مادة اللغة العربية.

IMG-20230115-WA0004
IMG-20230115-WA0004
IMG-20230115-WA0003
IMG-20230115-WA0003
IMG-20230115-WA0002
IMG-20230115-WA0002
IMG-20230115-WA0001
IMG-20230115-WA0001
الدقهلية اجتماع تعليم الدقهلية الصف الرابع الابتدائي امتحان الدراسات الاجتماعية وكيل تعليم الدقهلية للصفين الرابع والخامس الابتدائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

520 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

ملحقش يطلع.. هبوط سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في جميع البنوك

ابن سفاح| هل يحول عشيق قاتلة امها في بورسعيد إلى الجنايات؟

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

تراجع الدولار أمام الجنيه.. وأقل سعر الآن بالبنوك

تفحم جثة فى حريق بشقة سكنية بالغردقة

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأحد

موقع عالمي يكشف مفاجأة جديدة بشأن انتقال موليكا إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

إحالة 72 محضرا بمخالفات تموينية في الدقهلية للنيابة العامة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الصيني: صداقة القاهرة وبكين تاريخية والإنجازات بين البلدين مثمرة.. فيديو

شكري: نتطلع لاستمرار التنسيق مع الصين لتحقيق المصالح المشتركة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الصيني

شاهد| نزيل يقتحم فندقا فخما في الصين بسيارته لسبب غريب

بعد أزمة كاليفورنيا.. البيت الأبيض يعلن عن منطقة كوارث جديدة

فشل طبي.. سبب تأخر مشاركة السنغالي نداي مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المحلات.. حضري أحلى تتبيلة برجر في المنزل

شاهد|مواطن هندي يتسبب في انفجار خط غاز رئيسي.. ماذا فعل؟

تحذير للرجال.. النكد الزوجي يصيبك بمرض خطير

تظهر الأعراض دون أن تشعر.. تعرف على أسباب الإصابة بالقدم لمرضى السكري

فيديو

350 جنيها من الدولة للأطفال.. تعرف على الفئات المستحقة

تراجع الدولار ومفاجأة بسعر الذهب| تفاصيل

تحذير عاجل بسبب حالة الطقس.. وسقوط أمطار على هذه المناطق

فرق 8 سنوات|فنانات تزوجن رجالا أصغر منهن.. إلهام عبد البديع الأبرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ