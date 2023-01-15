المضادات الحيوية ممنوعة لعلاج الانفلونزا والبرد .. تفاصيل

قالت هيئة الدواء المصرية ، إن المضادات الحيوية هي أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا أو إيقاف نموها

متى تستخدم المضادات الحيوية ؟



وقالت هيئة الدواء المصرية إن المضادات الحيوية تستخدم لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط .

وشددت هيئة الدواء المصرية علي أن المضادات الحيوية لا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بعدم استعمال المضادات الحيوية في حالات البرد والأنفلونزا؛ لأن سببها فيروسي، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية.