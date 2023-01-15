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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المضادات الحيوية ممنوعة لعلاج الانفلونزا والبرد .. تفاصيل

صدى البلد

قالت هيئة الدواء المصرية ، إن المضادات الحيوية هي أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا أو إيقاف نموها

متى تستخدم المضادات الحيوية؟ 


وقالت هيئة الدواء المصرية إن  المضادات الحيوية تستخدم  لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط .
وشددت هيئة الدواء المصرية علي أن المضادات الحيوية لا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بعدم استعمال المضادات الحيوية في حالات البرد والأنفلونزا؛ لأن سببها فيروسي، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية.

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