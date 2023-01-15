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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة أسيوط تطمئن على صحة الأطفال المصابين في حادث انقلاب سيارة

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط تطمئن على الأطفال المصابين في إنقلاب سيارة

توجهت الدكتورة مها غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط اليوم الأحد إلى المستشفى الجامعى الرئيسى وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين فى حادث انقلاب السيارة الربع النقل اليوم بالطريق الصحراوى الغربى بمركز القوصية ، حيث كان فى استقبالها علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ومديرها التنفيذى الدكتور إيهاب فوزى، والدكتور على محمدين نائب مدير المستشفى لشئون الإصابات ، والدكتور محمد صفوت الأستاذ بقسم جراحة الوجه والفكين .
وأكدت الدكتورة مها غانم على حرصها على متابعتها للحالة الصحية  للمصابين وذلك منذ الدقائق الأولى لوصولهم إلى المستشفى الجامعى اليوم والذين أصيبوا فى حادث لانقلاب سيارة ربع نقل خلال توجههم للعمل فى أحد الزراعات مشيرة إلى أن معظم الحالات من الأطفال الذى يتراوح أعمارهم ما بين 8 إلى 15 عام، وأشارت الدكتورة مها غانم إلى اطمئنانها خلال تفقدها للمستشفى على تقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة  لإنقاذ الحالات المصابة وتوفير سبل العلاج اللازمة لهم من عنايات مركزة وإجراء  التدخلات  الجراحية بشكل عاجل لانقاذهم   .

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وأوضح الدكتور علاء عطية أن وقف أحدث البيانات فإن الحادث أسفر عن 6 وفيات تتضمن  3 حالات توفوا قبل وصولهم إلى المستشفى الجامعى الرئيسى ، و استقبلت مستشفى الجامعة 12 حالة وتم تحويل باقى الإصابات إلى مستشفى الإيمان وذلك من المصابين بحالات طفيفة ، مشيراً إلى أنه جارى متابعة الحالات وعمل اللازم لها حيث تم نقل 4 حالات إلى العنايات المركزة وذلك لخطورة حالاتهم الصحية . 
وأضاف الدكتور إيهاب فوزى أن باقى حالات المصابين هى إصابات  متفاوتة الخطورة بما بين كسور فى العظام وأخرى تحتاج إلى جراحات مخ وأعصاب وقلب وصدر ، كما تحتاج بعض الحالات إلى عمليات تجميل وجارى عمل اللازم لكافة الحالات.

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