عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يعاني.. جنرال سابق بالناتو يفجر مفاجأة صادمة بشأن حرب روسيا وأوكرانيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال القائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسي، جيمس ستافريديس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يكافح” للعثور على مزيد من القوات للقتال في أوكرانيا، على الرغم من أن موسكو أعلنت مؤخرًا أن قواتها استولت على مدينة سوليدار.

خلال مقابلة شبكة “MSNBC”، ركز ستافريديس على التقارير التي تفيد بأن روسيا تلجأ إلى السجناء ومجموعة فاجنر والاحتياطيين وآخرين للقتال في أوكرانيا.

روسيا تفجر مفاجأة: أمريكا تستعد للحرب ضد الصين

مفاجأة.. حلف الناتو يقدم هدية ثمينة لـ بوتين |تفاصيل

وقال: "بوتين يكافح حقا لكسب القوة البشرية، إنه يذهب إلى السجون، ويذهب إلى ملاجئ المشردين، ويأخذ الناس في الخمسينيات والستينيات من العمر. أنا في أوائل الستينيات من عمري، لا أعتقد أن الجيش الأمريكي يبحث عني لإرسالي إلى القتال. لكن بوتين سيأخذ أي شيء. إنها علامة على مدى صعوبة هذه المعركة بالنسبة له".

وهذا الأسبوع، بدا أن روسيا ألمحت إلى أن جولة أخرى من التعبئة قد تحدث لتلبية مطالب الحرب في أوكرانيا.

وأعلن نائب مجلس الدوما فيكتور سوبوليف، في وقت سابق، أنه سيتم تدريب جنود الاحتياط الروس الذين يبلغون من العمر 30 عامًا أو أكثر وليس لديهم خبرة عسكرية بعد اعتماد قانون يغير سن استدعاء المجندين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الروسية.

روسيا موسكو أوكرانيا الجيش الأمريكي فلاديمير بوتين بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

520 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

الأهلي بدون 8 لاعبين أساسيين أمام سموحة والزمالك.. ماذا سيفعل كولر؟

ملحقش يطلع.. هبوط سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في جميع البنوك

قرار عاجل ضد نجل رجل أعمال شهير بالسجن المشدد 3 سنوات

ابن سفاح| هل يحول عشيق قاتلة امها في بورسعيد إلى الجنايات؟

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

المؤبد للمقاول الهارب محمد علي و 37 آخرين في قضية الجوكر

موقع عالمي يكشف مفاجأة جديدة بشأن انتقال موليكا إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

روسيا تفجر مفاجأة: أمريكا تستعد للحرب ضد الصين

رئيس وزراء العراق يكشف موقفه من بقاء القوات الأمريكية

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بعد إعدام مسئول كبير في إيران

بعد سيطرة الجمهوريين.. "النواب الأمريكي" يستعد لإلغاء إجراءات عزل ترامب |تفاصيل

محكمة سودانية تدين زوجة البشير بالفساد.. وتأمر بمصادرة ممتلكاتها

مفاجأة.. حلف الناتو يقدم هدية ثمينة لـ بوتين |تفاصيل

إجراء عاجل.. أوكرانيا تعلن تلغيم حدودها مع بيلاروس بالكامل

ترشيحاتنا

أول تعليق من النواب على معاش الطفل: خطوة هامة لدعم الأسر محدودة الدخل

مشهد مروع.. لحظة تحطم طائرة الركاب في نيبال |فيديو

منشورت إباحية..عقوبات مشددة تنتظر سارق صفحة نقابة أطباء الأسنان

محمد بن زايد: قررنا استثمار 30 مليار دولار على أساس الثقة بكوريا الجنوبية

فيديو.. شمال سيناء «أرض الفيروز» تحتفي بمشروعاتها التنموية

أنت صعيدي.. دونجا يوجه رسالة لنجم الزمالك بعد أزمة ليزر الشعر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. كنزي عمرو دياب تستعرض جمالها بصورة جديدة | شاهد

ملابس جريئة.. سارة سلامة تثير ضجة بظهورها اللافت | شاهد

نشرة المرأة والصحة.. خطوبة مصور وبلوجر تشعل السوشيال ميديا.. تناول هذا المشروب في الشتاء يحميك من الأمراض

بعد الإعلان عن حبها الجديد.. 10 صور آثارت الجدل لـ ندى الكامل

فيديو

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

مفاجأة غير متوقعة في قضية مشرفة عمال بورسعيد.. تطورات جديدة

بيكيه يسخر من شاكيرا بعد أغنيتها الأخيرة وارتباطه بكلارا.. فيديوجراف

350 جنيها من الدولة للأطفال.. تعرف على الفئات المستحقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ