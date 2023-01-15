بوتين يعاني.. جنرال سابق بالناتو يفجر مفاجأة صادمة بشأن حرب روسيا وأوكرانيا

قال القائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسي، جيمس ستافريديس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يكافح” للعثور على مزيد من القوات للقتال في أوكرانيا، على الرغم من أن موسكو أعلنت مؤخرًا أن قواتها استولت على مدينة سوليدار.

خلال مقابلة شبكة “MSNBC”، ركز ستافريديس على التقارير التي تفيد بأن روسيا تلجأ إلى السجناء ومجموعة فاجنر والاحتياطيين وآخرين للقتال في أوكرانيا.

وقال: "بوتين يكافح حقا لكسب القوة البشرية، إنه يذهب إلى السجون، ويذهب إلى ملاجئ المشردين، ويأخذ الناس في الخمسينيات والستينيات من العمر. أنا في أوائل الستينيات من عمري، لا أعتقد أن الجيش الأمريكي يبحث عني لإرسالي إلى القتال. لكن بوتين سيأخذ أي شيء. إنها علامة على مدى صعوبة هذه المعركة بالنسبة له".

وهذا الأسبوع، بدا أن روسيا ألمحت إلى أن جولة أخرى من التعبئة قد تحدث لتلبية مطالب الحرب في أوكرانيا.

وأعلن نائب مجلس الدوما فيكتور سوبوليف، في وقت سابق، أنه سيتم تدريب جنود الاحتياط الروس الذين يبلغون من العمر 30 عامًا أو أكثر وليس لديهم خبرة عسكرية بعد اعتماد قانون يغير سن استدعاء المجندين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الروسية.