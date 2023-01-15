محمد بن زايد: قررنا استثمار 30 مليار دولار على أساس الثقة بكوريا الجنوبية

قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت استثمار 30 مليار دولار في الصناعات الكورية الجنوبية، في الوقت الذي يسعى البلدان إلى توسيع التعاون الاقتصادي.

تم الإعلان عن قرار الاستثمار في الوقت الذي التقى رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بنظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي، خلال زيارة دولة استمرت أربعة أيام، حسبما ذكر مكتب يون.

ونقل مكتب يون عن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قوله: “لقد قررنا استثمار 30 مليار دولار على أساس الثقة في كوريا الجنوبية التي تفي بالوعود تحت أي ظرف من الظروف”.

ولم تُعرف على الفور تفاصيل خطة الاستثمار، لكن السكرتير الصحفي ليون، كيم أون هاي، قال في بيان، إن الاستثمار سيوجه إلى صناعات الطاقة النووية، والدفاع، والهيدروجين، والطاقة الشمسية، من بين أمور أخرى.

وقالت وزارة المالية في سيئول إن الاستثمار الذي تبلغ قيمته 30 مليار دولار ستقوده صناديق الثروة السيادية، بما في ذلك شركة مبادلة للاستثمار.

وفي قمتهما، وقع البلدان أيضًا 13 مذكرة تفاهم، بما في ذلك اتفاقية بين بنك التنمية الكوري الذي تديره الدولة وصندوق أبوظبي الحكومي مبادلة للتعاون من أجل الاستثمار في الشركات الكورية الجنوبية.