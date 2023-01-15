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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يكلف رئيس مركز السنبلاوين بمتابعة العمل بمصنع تدوير المخلفات الصلبة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بمتابعة سير العمل بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بالسنبلاوين و المقام على مساحة 7 أفدنة والذى تم تطويره بإنشاء بلاطات خرسانية في منطقة المعالجة البيولوجية وخزان أرضي وشبكات لتجميع سائل الترشيح ومعالجته بشكل بيئي آمن إلى جانب الانتهاء من تنفيذ سور حول المصنع بالكامل بتكلفة تقديرية 15 مليون جنيه.

ويستقبل المصنع المخلفات البلدية من مراكز السنبلاوين وميت غمر وتمي الامديد بشكل يومى فى حدود 300 إلى 400 طن مخلفات يتم تدويرها بالمصنع حيث تابع رئيس المركز العمليات التشغيلية التى تتم عبر المعدات والماكينات داخل المصنع. 

وأكد رئيس المركز ضرورة الإهتمام  الدائم باعمال الصيانة الدورية والوقائية لضمان إستمرار عمل خطوط المصنع بكفاءة وعدم حدوث أعطال تؤثر علي سير العمل بالموقع وذلك للاستفادة  بكامل القدرة التشغيلية للمصنع. 

يذكر أنه بعد رفع كفاءة معدات المصنع واضافة خط جديد ستصل الطاقة التصميمية للمصنع  إلى 600 طن يومي من كافة المخلفات وإستيعاب الزيادة المستقبلية الناتجة عن زيادة السكان ومعدلات تولد القمامة والمخلفات.

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الدقهلية محافظ الدقهلية تدوير المخلفات مدينة السنبلاوين الدكتور أيمن مختار مصنع تدوير المخلفات لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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