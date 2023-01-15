عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. روسيا تنشر روبوتات قتالية على الخطوط الأمامية في حرب أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية، اليوم الأحد، أن الروبوتات القتالية الروسية "ماركر" ستنتشر على الخطوط الأمامية للمشاركة في حرب أوكرانيا.

وأعلن ديمتري روجوزين، رئيس مجموعة المستشارين العسكريين "ذئاب القيصر"، عبر حسابه على تطبيق “تليجرام”، أن المنصة الروبوتية القتالية ستخضع لـ "معمودية النار" في ساحات القتال بمنطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وأضاف روجوزين، الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس”، أن الروبوت القتالي "ماركر" يعمل بشكل مستقل "لأداء مهام قتالية، وكذلك تحديد الأهداف من مسافة حوالي 9.3 ميل ، بحسب وكالة الأنباء الحكومية تاس.

وكتب روجوزين عبر “تليجرام”، أن الروبوت القتالي يمكنه أيضًا تحديد أهداف العدو وإطلاق النار عليها "في المنطقة المتضررة بأسلحة نارية خاصة به".

وذكرت “تاس” أنه تم اختبار الروبوتات في فوستوشني كوزمودروم الروسية ، من قبل "عدة" وحدات متجهة إلى شرق أوكرانيا.

"الخارجية الروسية": أوكرانيا تتهم مستشار زيلينسكي بالعمالة لموسكو لاعترافه بالحقيقة

مسئول ألماني كبير يدعو إلى حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا

وأعلنت وسائل الإعلام الحكومية عن الاختبارات النهائية لـ "ماركر" في يونيو 2020، حيث أكد رئيس مطور الروبوت أنه سيتم تسليمها بعد ذلك إلى وزارة الدفاع الروسية.

وقال أوليج مارتيانوف، رئيس المركز الوطني لتطوير التقنيات والعناصر الأساسية للروبوتات التابع للمؤسسة الروسية لمشاريع الأبحاث المتقدمة، إن المطورين "علموا بالفعل "ماركر" لإطلاق النار ليس فقط من بندقية رياضية، ولكن أيضًا بضربه الأقراص الطائرة من مدفع رشاش كلاشينكوف عدة مرات أسرع.

روسيا أوكرانيا الدفاع الروسية وزارة الدفاع الروسية الروبوتات القتالية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللحظات الأخيرة لطائرة نيبال قبل تحطمها وموت جميع ركابها| فيديو

520 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

الأهلي بدون 8 لاعبين أساسيين أمام سموحة والزمالك.. ماذا سيفعل كولر؟

ملحقش يطلع.. هبوط سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في جميع البنوك

قرار عاجل ضد نجل رجل أعمال شهير بالسجن المشدد 3 سنوات

ابن سفاح| هل يحول عشيق قاتلة امها في بورسعيد إلى الجنايات؟

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

موقع عالمي يكشف مفاجأة جديدة بشأن انتقال موليكا إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

"الخارجية الروسية": أوكرانيا تتهم مستشار زيلينسكي بالعمالة لموسكو لاعترافه بالحقيقة

بسبب فضيحة مدوية.. سيناتور جمهوري يواجه الطرد من الكونجرس الأمريكي

سبب صادم.. بيان عاجل من روسيا بعد وقوع انفجار هائل بمنطقة بيلجورود

مسئول ألماني كبير يدعو إلى حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا

بيان عاجل من قطر بشأن عودة الغاز الروسي إلى أوروبا

قرار عاجل من زيلينسكي بمعاقبة 198 شخصية روسية وأوكرانية.. تفاصيل

تنقذ أوروبا.. إجراء عاجل من الهند بشأن النفط الروسي

خسائر فادحة.. الجيش الأوكراني يستعد للانسحاب من مدينة استراتيجية

ترشيحاتنا

مسئول أمريكي يفضح الناتو: بإمكانه منع حرب أوكرانيا لكنه لم يفعل

مصطفى محمد يُسجل مع نانت فى ثلاثية مونبيليه بالدوري الفرنسي

سلع بأسعار مخفضة.. مدبولي يفتتح معرض أهلا رمضان في الجيزة

تمهيدا لافتتاحه رسميا.. رئيس الوزراء يصل معرض أهلا رمضان في الجيزة

بداية من 10 آلاف دينار.. أسعار 5 سيارات دفع رباعي في الكويت| صور

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يهزم كريستال بالاس.. وفولهام يخسر من نيوكاسل يونايتد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. تناول هذه الفاكهة بكمية كبيرة يصيبك بهشاشة العظام

طريقة عمل مكرونة فيتوتشيني زي المطاعم الشهيرة

من غير فلوس.. مشروب سحري يقضي على البرد

إطلالة جريئة.. كنزي عمرو دياب تستعرض جمالها بصورة جديدة | شاهد

فيديو

تصرف جنوني.. خليجي يقدم على بيع كليته بسبب المطرب عبد المجيد عبد الله

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

مفاجأة غير متوقعة في قضية مشرفة عمال بورسعيد.. تطورات جديدة

بيكيه يسخر من شاكيرا بعد أغنيتها الأخيرة وارتباطه بكلارا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ