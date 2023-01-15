لأول مرة.. روسيا تنشر روبوتات قتالية على الخطوط الأمامية في حرب أوكرانيا

ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية، اليوم الأحد، أن الروبوتات القتالية الروسية "ماركر" ستنتشر على الخطوط الأمامية للمشاركة في حرب أوكرانيا.

وأعلن ديمتري روجوزين، رئيس مجموعة المستشارين العسكريين "ذئاب القيصر"، عبر حسابه على تطبيق “تليجرام”، أن المنصة الروبوتية القتالية ستخضع لـ "معمودية النار" في ساحات القتال بمنطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وأضاف روجوزين، الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس”، أن الروبوت القتالي "ماركر" يعمل بشكل مستقل "لأداء مهام قتالية، وكذلك تحديد الأهداف من مسافة حوالي 9.3 ميل ، بحسب وكالة الأنباء الحكومية تاس.

وكتب روجوزين عبر “تليجرام”، أن الروبوت القتالي يمكنه أيضًا تحديد أهداف العدو وإطلاق النار عليها "في المنطقة المتضررة بأسلحة نارية خاصة به".

وذكرت “تاس” أنه تم اختبار الروبوتات في فوستوشني كوزمودروم الروسية ، من قبل "عدة" وحدات متجهة إلى شرق أوكرانيا.

وأعلنت وسائل الإعلام الحكومية عن الاختبارات النهائية لـ "ماركر" في يونيو 2020، حيث أكد رئيس مطور الروبوت أنه سيتم تسليمها بعد ذلك إلى وزارة الدفاع الروسية.

وقال أوليج مارتيانوف، رئيس المركز الوطني لتطوير التقنيات والعناصر الأساسية للروبوتات التابع للمؤسسة الروسية لمشاريع الأبحاث المتقدمة، إن المطورين "علموا بالفعل "ماركر" لإطلاق النار ليس فقط من بندقية رياضية، ولكن أيضًا بضربه الأقراص الطائرة من مدفع رشاش كلاشينكوف عدة مرات أسرع.