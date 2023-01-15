"الخارجية الروسية": أوكرانيا تتهم مستشار زيلينسكي بالعمالة لموسكو لاعترافه بالحقيقة

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنه لا يمكن اعتبار مستشار الرئيس الأوكراني عميلا للكرملين، لأنه أقرّ بالحقيقة حول أن الصاروخ الذي ضرب مبنى سكنيا في مدينة دنيبروبيتروفسك كان أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسن الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه هناك اقتراحات في أوكرانيا لإعلان أليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني عميلا للكرملين بسبب تصريحاته حول سقوط الصاروخ.

وقالت زاخاروفا ساخرة: "لا هذا لن يحدث، إنه وجه نظام كييف. زيلينسكي الأنف وأريستوفيتش الوجه".

وفي وقت سابق، وكتبت زاخاروفا على قناتها في تيلجرام: "بعد الحديث عن إسقاط ومن ثم عدم إسقاط العسكريين الأوكرانيين للصاروخ فوق البيوت السكنية في دنيبروبيتروفسك، أخذ البعض يعلن أريستوفيتش كعميل مدسوس للكرملين. لا لن تمر هذه المحاولات ولن تنجح. أريستوفيتش هو وجه النظام في كييف. زيلينسكي أنف هذا النظام وأريستوفيتش هو الوجه".

في وقت سابق، قال أريستوفيتش، إن الصاروخ الذي سقط على مدخل مبنى متعدد الطوابق في مدينة دنيبرو وبيتروفسك تم إسقاطه من بمنظومة الدفاع الجوي الأوكراني.

وأضاف المستشار في حديث تلفزيوني: "تم اعتراض الصاروخ فسقط على مدخل المبنى. انفجر الصاروخ عند سقوطه".

وطالب عمدة مدينة دنيبروبيتروفسك، بوريس فيلاتوف، الجهات الأمنية بالتحقيق مع أريستوفيتش بعد أن قال إن المبنى السكني في مدينة دنيبروبيتروفسك قد دُمر بسبب صاروخ أطلقته منظومة الدفاع الجوي الأوكراني.