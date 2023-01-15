الشرقية .. انتهاء موسم توريد الأرز وإستلام 63 ألف طن

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنتهاء موسم توريد الأرز الشعير علي مستوى مراكز المحافظة بتوريد كمية بلغت (٦٣٠٠٥) ألف طن و(٢٦١ )كيلو أرز بمواقع التجميع على مستوى المحافظة وذلك منذ بدء موسم التوريد من شهر سبتمبر الماضي حتي اليوم لافتا إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول الأرز هذا الموسم بنطاق دائرة المحافظة بلغت ٢٢٦ألف و٩٢ فدان.

أشاد المحافظ بدور مديرتي التموين والزراعة بالمحافظة ومباحث التموين وكافة الجهات المشاركة في أعمال توريد الأرز الشعير وتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين مشيرا إلي أن أعمال توريد محصول الأرز تمت وفقاً للضوابط والإشتراطات اللازمة وقواعد التخزين السليمة بالسعات المحددة والتي ساهمت في إنجاح موسم الحصاد والتوريد وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام اثناء موسم التوريد دون تحميل او تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

كانت مديرية التموين بمحافظة الشرقية قد صرحت في سبتمبر الماضي أن مواقع التجميع بنطاق المحافظة بلغت ٥٨ موقعاً تجميعياً بمختلف مراكز ومدن المحافظة.