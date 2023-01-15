أسعار تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite فى السعودية

تكمن علامة سامسونج الكورية الجنوبية فى اهتمامها بكل الفئات، ويتضح ذلك فى خيارات الأجهزة اللوحية التى توفرها، ومنها الفئة الإقتصادية تحديداً ولعل أبرزها تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite.

جاء سعر تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite فى الممكلة العربية السعودية سعة 32 جيجابايت مقابل 472 ريالاً سعودياً، وسعة 64 جيجابايت بسعر 574 ريالاً.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

يتوافر تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite بشاشة قياس 8.7 بوصة من نوع TFT LCD، مع إطار وظهر من المعدن والبلاستيك، مع كاميرا فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

يعمل تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite بنظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة المستخدم One UI 4.1، من خلال معالج Mediatek MT8768T Helio P22T ثماني النواة، بدقة تصنيع 12 نانومتر، بمعالج رسوميات PowerVR GE8320.

يطرح تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 و 3 و 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

يحتوى تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 حتي 30 فريم فى الثانية الواحدة، والأمامية المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 2 ميجابكسل.

يقدم تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite بطارية متواضعة سعة 5100 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، مع قارىء للبصمة فى فى أسفل الشاشة.

تستطيع الحصول على تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite في لونين هما الرمادي، والسيلفر.