تعليق أحمد موسى علي الحكم على المقاول محمد علي بالمؤبد.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل محاكمة الإرهابي محمد علي وعطوة كنانة وآخرين، اليوم الأحد، في خلية الجوكر الإرهابية، وإدراجهم على قوائم الإرهاب، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.



وقال موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إن قاضي المحاكمة وجه رسالة للمحرضين ضد مصر والخونة والمجرمين؛ حيث كانت له رسالة قوية جدًا، استنكر فيها أفعال الخونة الذين حاولوا استهداف رجال الشرطة، وحرضّوا ضد الدولة، لإحداث حالة من الفوضى.

واستطرد أحمد موسى، مساء اليوم الأحد، عن صدور الحكم: «عندما تقول المحكمة كلمة ورسالة في توقيت مهم؛ تم وضع الإرهابي محمد علي على قوائم الإرهاب؛ وهنا يأتي دور الإنتربول لملاحقته بعد صدور حكم نهائي ينتظر التصديق من محكمة جنايات أمن الدولة؛ تمهيدًا للقبض عليه».



وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بكلمة قاضي المحاكمة الجليل محمد السعيد الشربيني؛ الذي وجه فيها رسالة للمتهمين في هذه القضية التي يُحاكم فيها الخونة والإرهابيين والمُفسدين في الأرض، ومنهم الهارب خارج البلاد محمد علي، وعطوة كنانة.

وأضاف أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»: «الواد ناصر نضف وظبط أسنانه، وفلوسهم حرام هو والواد مطر؛ عجبني المستشار الشربيني اللي قال الخونة يعبثوا، ومازالوا يعبثوا، وفي الآخر الخونة هيتحاسبوا؛ هيروحوا فين؟».