سلع مخفضة.. أحمد موسى ينصح المواطنين بالشراء من معارض أهلا رمضان

أثني الإعلامي أحمد موسى، على السلع الغذائية التي يتم طرحها في معارض أهلا رمضان الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في شارع فيصل، يرافقه محافظ الجيزة، ووزير التنمية المحلية، ووزير التموين.

وقال موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "أنصح المواطنين بالتوجه إلى هذا المعرض لشراء احتياجاتهم من السلع، مضيفًا: بدعو الناس على الهواء للتوجه إلى هذا المعرض؛ لو محتاج سلع ومنتجات ذات جودة عالية؛ كرتونة البيض هناك بـ 80 جنيهًا بدل 100.

وأشار إلى أن الأرز بمعارض أهلا رمضان متاح مقابل 14.5 جنيه للكيلو، مؤكدًا أن المعرض يوجد به وفرة من السلع المتميزة على رأسها الزيت؛ ولا توجد أزمة في الأرز والسكر، أو الخضار والفاكهة، مشيرًا إلى تواجد السلع والخضروات المتنوعة بكميات وفيرة.

وأكد أحمد موسى، أن هذه المعارض سيتم افتتاحها في جميع محافظات الجمهورية؛ ناصحًا المواطنين بالتوجه لمعرض أهلاً رمضان في محافظة الجيزة؛ كما وجه الشكر للمنتجين والمصنعين والمزارعين الذين يقدمون المساعدة لبلدهم مصر في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم.

