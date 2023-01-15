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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عضو "الشيوخ" عن تنسيقية شباب الأحزاب: نشعر بنبض الشارع..ونعبر عن كل الآراء

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قالت نهى أحمد زكي أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بـمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك تطورات في كل مجالات الحياة بمصر، مشيرةً إلى أن التنسيقية أحد محاور التطور في الحياة السياسية، لأنها تجربة جديدة على المجتمع السياسي المصري.

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وأضافت زكي، خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أنّ التنسيقية تمثل منصة للحوار بين أطياف سياسية مختلفة وأيديولوجيات مختلفة وتضم ممثلين عن أحزاب سياسية مختلفة ومستقلين سياسيين. 
 

وتابعت أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الهدف من التنسيقية هو الوصول لنوع من فرز للأفكار وعصف ذهني والاستفادة من الاختلافات بين الأعضاء، لان الاختلاف في حد ذاته ميزة، إذ يشهد تجميعا لأفكار واتجاهات مختلفة وهو ما يسهل الحصول على منتجات أكثر ثراءً. 
 

وأكدت، أن الشباب يتطلع إلى التغيير للأفضل وطموح بطبعه وهو ما ينتج عنه الخروج بأفكار ومبادرات ورؤى معينة وأعمال على الأرض إذ أن التنسيقية تشعر بنبض الشارع المصري، وهو ما يتم التعبير عنه في التنسيقية من خلال المنتديات المختلفة.

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