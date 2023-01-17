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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تعرف على سعر تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite فى الكويت

Samsung Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab A7 Lite

استطاع الجهاز اللوحي “تابلت” Samsung Galaxy Tab A7 Lite المقدم من سامسونج الكورية أن يحصد مبيعات كبيرة منذ إطلاقه، بعدما نجح فى فئة الأجهزة الإقتصادية بفضل سعره القليل.

وصل سعر تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite فى الكويت سعة 32 جيجابايت مقابل 40 دينار كويتي، وسعة 64 جيجابايت بسعر 67 دينار.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

يأتى تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite بشاشة قياس 8.7 بوصة من نوع TFT LCD، مع إطار وظهر من المعدن والبلاستيك، مع كاميرا فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

يتوفر تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite بنظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة المستخدم One UI 4.1، من خلال معالج Mediatek MT8768T Helio P22T ثماني النواة، بدقة تصنيع 12 نانومتر، بمعالج رسوميات PowerVR GE8320.

يمتلك تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 و 3 و 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

يمتلك تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 حتي 30 فريم فى الثانية الواحدة، والأمامية المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 2 ميجابكسل.

يطرح تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite بطارية متواضعة سعة 5100 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، مع قارىء للبصمة فى فى أسفل الشاشة.

يمكنك اقتناء تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite في لونين هما الرمادي، والسيلفر.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite
تابلت الجهاز اللوحي سامسونج Samsung Galaxy Tab A7 Lite Samsung الكويت

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