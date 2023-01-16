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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإتحاد السوفيتي ساعدنا..أحد الرموز التي قامت ببناء السد العالي يكشف كواليس بناء السد..فيديو

السد العالي
السد العالي

أكد المهندس نبيل فوزي، أحد الرموز التي قامت ببناء السد العالي، أن ذكريات بناء السد العالي لا توصف، مشيرا إلى أنه كانت ذكريات جميلة، حبنا للعمل والتحفيز لنا من الإعلام كان يدفعنا للعمل.

 

وقال نبيل فوزي، خلال لقاء له لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن التقدم للعمل في  السد العالي كان يدفعنا للإستمرار، وكان بمثابة تحدي كبير.

 

وتابع  أحد الرموز التي قامت ببناء السد العالي، أن الرئيس جمال عبد الناصر رفض شروط البنك الدولي التي كانت مجحفة لمصر، مما جعل أن يتم اللجوء إلى الإتحاد السوفيتي.

 

 الاتحاد السوفيتي

 وأشار نبيل فوزي إلى أن الاتحاد السوفيتي ساعدنا وقدم القرض المطلوب والسد العالي بدأ في معادة وانتهى في معاده 
 

جمال عبد الناصر السد العالى المحور مصر البنك الدولي

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