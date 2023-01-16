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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمحدودي الدخل.. أرخص هاتف سامسونج يمكنك شرائه

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A04e

يعد هاتف سامسونج Galaxy A04e من أرخص هواتف شركة سامسونج الكورية الجنوبية التي تم إطلاقها مؤخرا في شهر نوفمبر الماضي، والذي تم تخصيصه لفئة الشباب ومحدودى الدخل حيث يوفر الهاتف عدد من الإمكانات الجيدة والتي يحتاجها كل مستخدم في أى هاتف ذكي مع سعر مناسب. 

 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A04e بسعر يبدأ من 5 آلاف و 500 جنيه مصري ، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا يختلف من متجر لآخر . 

 

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A04e بشاشة مقاومة للمياه والغبار  من نوع PLS LCD ، قياس  6.5 بوصة، ودقة 720 × 1600 بيكسل، وجودة +HD، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، كما يحتوى الهاتف على بلاستيك من الخلف مع إطار بلاستيكي أيضا.  

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A04e كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بعدسة واسعة بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED مع دعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

  

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A04e بمعالج من نوع Mediatek MT6765 Helio P35  من شركة ميديا تيك، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت ، مع نظام التشغيل أندرويد 12 . 

  

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A04e على بطارية 5000 مللى أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 15 واط، مع فتحة من نوع USB Type-C 2.0 ، مع تقنية GPS . 

 

   

 

 

 

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