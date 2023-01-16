إيقاف حركة الملاحة الجوية بمطار بغداد الدولي بسبب الطقس

أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، إيقاف الحركة الجوية الملاحية بسبب الظروف الجوية.

وأصدر مطار بغداد بيانا ذكر فيه: “توّد إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح للمسافرين كافة وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية”.

وأضاف البيان“بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 100متر”.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال، قد قالت أمس "الأحد"، إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دافع عن وجود قوات أمريكية في بلاده، ولم يحدد موعدا زمنيا لانسحابها.

وقال السوداني إن الحاجة للقوات الأجنبية ضرورية، وأن القضاء على تنظيم داعش الإرهابي يحتاج إلى المزيد من الوقت.

وأشار السوداني الي أن فرق القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي تقوم بتدريب ومساعدة الوحدات العراقية في مكافحة التنظيم لكنها تظل بمنأى عن القتال الفعلي إلى حد كبير.