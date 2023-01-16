الأردن.. ميناء العقبة يستعد لاستقبال أكبر مكتبة عائمة في العالم| تفاصيل

تستقبل شواطئ مدينة العقبة الأردنية في الخامس والعشرين من الشهر الحالي سفينة لوجوس هوب التي تحمل على متنها أكبر مكتبة عائمة بالعالم، وتشتمل على 4 آلاف كتاب في مختلف المعارف العلمية والأدبية والفكرية.

ووفقا لوكالة "عمون" الأردنية، يتضمن برنامج السفينة التي ستفتح أبوابها للجمهور في اليوم الثاني من وصولها بيع الكتب بأسعار رمزية، وتوزيع بعض الهدايا التذكارية؛ مثل الحقائب والأكواب والأقلام والميداليات والأساور تقديرا لهم على زيارتها.

وقال مدير مشروع المكتبة العائمة في الأردن، جابولاني ملامبو، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن سفينة دولوس شقيقة لوجوس هوب زارت ميناء العقبة في عام 2005، واستقبلت نحو 33 ألف زائر، متوقعا أن تستقبل لوجوس هوب 60 ألف زائر.

وأضاف ملامبو أن السفينة التي يبلغ طولها 132 مترا، أكبر مكتبة عائمة في العالم، وتديرها منظمة غير ربحية مقرها في ألمانيا، بهدف نشر المعرفة والأمل في كل ميناء تزوره، ووقع اختيار السفينة على بورسعيد لتكون أولى وجهاتها في العام الجديد، ومن بعدها مدينة العقبة.

وأوضح أن المنظمة تعمل على تسيير السفن المشابهة منذ عام 1970، واستقبلت أكثر من 94 مليون زائر، لافتا إلى أن السفينة لوجوس هوب زارت أكثر من 480 ميناء في 150 دولة في العالم، واستقبلت خلال 13 عاما نحو 49 مليون زائر على متنها، وما تزال ترفع شعار "تبادل المعارف وتقديم المساعدة والأمل" في كل ميناء تزوره.

ومن جانبها، فقد أعدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة برنامجا لاستقبال الباخرة حال وصولها بالفلكلور الشعبي والترحيب على طريقة أهالي العقبة الخاصة.