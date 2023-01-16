عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. الغربية تنفذ تدريب صقر 111 والمحافظ يتابع إخلاء مديريتي التعليم والتضامن

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، التدريب العملي لإخلاء مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ضمن خطة المحافظة لإجراء التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر 111 والذي يتضمن في إجراءاته قيام المديريات الخدمية المتنوعة بالمحافظة بمحاكاة لعملية الإخلاء ومواجهة الأزمات المحتمل حدوثها.

وحضر التدريب نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أحمد حمدي مدير مديرية التضامن الاجتماعي والعقيد أحمد قريطم القائم بأعمال المستشار العسكري للمحافظة.

تحرير 235 مخالفة مرورية في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية

بدأت عمليات المحاكاة بتفقد موقع مديرية التربية والتعليم والمكون من ثلاث أدوار بواقع 750 موظف ومزود بعدد 28 مطفأة حريق جاهزة للاستخدام و6 صنابير حريق وخراطيم موصلة بشبكة المياه إلى جانب نظام إطفاء ذاتي مغلق، حيث شاهد المحافظ ومرافقوه تنفيذ العاملين بالمديرية عملية الإخلاء حال حدوث حريق بالتعاون مع الإسعاف والمطافئ، مشيداً بالتجربة والأداء العام ووعي العاملين بالخطر وكيفية التعامل معه.

txt

مصادرة 112 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة فاسدة ومجهولة المصدر في الغربية

وفي السياق ذاته شاهد المحافظ تجربة مديرية التضامن الاجتماعي لإخلاء المبنى وكافة الخطوات المتبعة للتعامل مع الأزمة واحتوائها بأقل الخسائر، موجهاً بعدد من الملاحظات اللازم الأخذ بها عند إعادة تجربة الإخلاء في المرات القادمة.

IMG-20230116-WA0028
IMG-20230116-WA0028
IMG-20230116-WA0022
IMG-20230116-WA0022
IMG-20230116-WA0027
IMG-20230116-WA0027
IMG-20230116-WA0026
IMG-20230116-WA0026
IMG-20230116-WA0021
IMG-20230116-WA0021
IMG-20230116-WA0023
IMG-20230116-WA0023
IMG-20230116-WA0025
IMG-20230116-WA0025
IMG-20230116-WA0024
IMG-20230116-WA0024
IMG-20230116-WA0018
IMG-20230116-WA0018
IMG-20230116-WA0020
IMG-20230116-WA0020
IMG-20230116-WA0017
IMG-20230116-WA0017
IMG-20230116-WA0019
IMG-20230116-WA0019
IMG-20230116-WA0015
IMG-20230116-WA0015
IMG-20230116-WA0016
IMG-20230116-WA0016
الغربية محافظ الغربية مديرية التربية والتعليم التضامن الاجتماعي وزارة التربية والتعليم التضامن التعليم مخالفة وكيل وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

الأرصاد: هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الرعدية الغزيرة خلال ساعات

بعد تراجعه 2.5 جنيه.. سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

مثل مروان عطية| شوبير يصدم عشاق الزمالك في صفقة إيبوكا

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% ومفاجأة في عيار 21 الآن

رحيل نجم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك اليوم

مفاجأة.. الأهلي يعير نجم الفريق للبنك الأهلي بالمجان.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

مصادرة 112 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة فاسدة ومجهولة المصدر في الغربية

ترشيحاتنا

ننشر خطاب اتحاد الكرة لـ الأهلي بأحقية مشاركة كهربا في المباريات

موقف ثلاثي بين مصر والأردن وفلسطين لوقف أجندة إسرائيل.. ماذا تقدم قمة القاهرة؟

لو معاك فلوس| التموين تنصح بشراء الذهب بعد تسجيله انخفاضا جديدا

من مَزارع | مسلحون يخطفون 50 امرأة في بوركينا فاسو

وفاة الفنانة الإيطالية جينا لولو بريجيدا عن 95 عامًا

ادعوله بالرحمة | الموت يفجع الفنان طارق صبري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجمل.. شبيهة جورجينا صديقة رونالدو تشعل السوشيال ميديا

في عيد ميلادها.. 10 صور مبهرة لـ إطلالات ياسمين عبدالعزيز

جمال شعبان: تناول اسبرين الأطفال بدون داعٍ يعرضك للنزيف والقرح

100 جنيه ربح يومي.. قصة تطبيق جديد في مصر تثير الجدل

فيديو

تراجع الدولار واستقرار الذهب.. ماذا يحدث في الأسعار

احذروا هذه الظاهرة.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس.. تفاصيل

رد الجميل .. يطوف بوالده الحرم حامله على ظهره

أزالوا الشعر بالليزر .. قرار صارم من الزمالك بعد صور 3 لاعبين داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

اﻟﻤﺰﻳﺪ