وفاة الفنانة الإيطالية جينا لولو بريجيدا عن 95 عامًا

جينا لولو بريجيدا

جينا لولو بريجيدا

غيب الموت اليوم الفنانة الإيطالية الكبيرة جينا لولو بريجيدا عن عمر 95 عاما، وتناقلت وكالات الأنباء العالمية الخبر في إيطاليا وعدد من المواقع الكبرى.



وتصدرت الممثلة لولو بريجيدا المشهد السينمائي الإيطالي إلى جانب كل من صوفيا لورين وكلاوديا كاردينالي، في الخمسينات وحتى تسعينات القرن الماضي.



واتجهت إلى التصوير الفوتوغرافي والنحت، وقررت بعدها الابتعاد عن عالم السينما.



وفي عام 2006 تصدرت الممثلة الشهيرة عناوين الصحف عندما أعلنت، وهي في سن 79، أنها ستتزوج من رجل يصغرها بـ34 عاماً، إلا أن لولوبريجيدا ألغت حفل الزفاف في وقت لاحق.



ومن أشهر الأفلام التي شاركت فيها: «أحدب نوتردام»، و«اهزم الشيطان»، وفيلم «جميلة لكن خطيرة».