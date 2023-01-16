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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نصف نهائي الكأس.. فيريرا يعلن تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

صدى البلد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بيراميدز المقرر لها مساء اليوم في نصف نهائي بطولة كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويضم التشكيل:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي وسيف جعفر  ومحمد أشرف "روقا" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.

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