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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اصطدام 47 سيارة على طريق سريع بالقرب من سيول| فيديو

صدى البلد

اصطدمت 47 سيارة على طريق سريع بالقرب من العاصمة الكورية الجنوبية ليلة الأحد، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة العشرات، وذلك حسبما أفادت قناة يورنيوز.

وأكد هوانج تاي-جيون المسؤول في إدارة الإطفاء بمدينة بوتشيون أن 47 سيارة على الأقل تضررت في الحادث على طريق جوري-بوتشيون السريع، نظرا لوجود كمّ كبير من الجليد الذي غطى الطريق.

وأكدت مصالح الحماية المدنية التي تنقلت إلى مكان الحادث، تعرض حافلة كانت بين السيارات وكانت تقلّ مسافرين، إلى أضرار من الجهات الأمامية والخلفية بعد أن أدت ضربات التصادم المتعددة إلى تخريب بعض أجزائها.

وأشار كيم دونج وان المسؤول في إدارة الإطفاء في مقاطعة جيونغ جي الشمالية، إلى أن ثلاثة على الأقل من سائقي السيارات أصيبوا بجروح خطيرة وتوفي  شخص آخر نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لسكتة قلبية. وأضاف أن 29 شخصا آخرين تلقوا الإسعافات في المستشفيات بسبب تعرضهم لإصابات طفيفة.

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